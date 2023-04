Caso Alice Neri, in Tribunale si analizzano i nuovi reperti

CONCORDIA E RAVARINO – Caso Alice Neri, in Tribunale si analizzano i nuovi reperti. Terzo incidente probatorio a Modena, questa mattina, per cercare di dare un risposta al delitto della mamma 32enne di Ravarino trovata morta nel bagagliaio della sua auto lasciata bruciare in una zona isolata di Fossa di Concordia sulla Secchia.

Proprio alcuni oggetti trovati sul luogo del ritrovamento della sua auto sono finiti sotto l’occhio degli inquirenti. Sono stati consegnati in Tribunale dai periti del marito di Alice, Nicholas Negrini, e sono due mozziconi di sigaretta, un fazzoletto trovato sotto lo pneumatico dell’auto carbonizzata che conterrebbe materiale genetico e la maniglia di un’auto individuata sul luogo del ritrovamento. Da casa Negrini ha consegnato gli anelli indossati da Alice che gli erano stati riconsegnati e alcuni capelli prelevati da una spazzola della donna. L’incidente probatorio di oggi è servito per conferire gli incarichi per svolgere esami biologici e cristallizzare le prove raccolte. Non è stato invece possibile portare all’attenzione degli inquirenti i pantaloni indossati quel giorno da un altro uomo sfiorato dai sospetti. Si tratta di un altro collega di Alice che al lavoro l’avrebbe importunata con messaggi e regali, ma che ha già dimostrato di avere un alibi per quella maledetta notte.

Intanto, siamo alle battute iniziali del procedimento giudiziario per trovare il colpevole del terribile femminicidio che ha avuto vittima Alice Neri. Iscritti al registro degli indagati sono ancora in tre. Il marito, il collega della Wam Luca e – principale sospettato attualmente in carcere – Mohamed Gaaloul, il giovane che Alice aveva incontrato quella sera al bar dove si era trovata con il collega per un aperitivo.

