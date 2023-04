Elezioni Camposanto, le liste a sostegno dei candidati sindaci Zaniboni e Manfredini

CAMPOSANTO – Ora è ufficiale: sarà Daniele Manfredini lo sfidante per il centrodestra di Monja Zaniboni, sindaca uscente e ricandidata tra le fila del centrosinistra, alle elezioni comunali in programma a Camposanto il 14 e il 15 maggio. Per Manfredini, imprenditore agricolo 60enne, non sarà il primo tentativo: si era già candidato a sindaco di Camposanto, infatti, prima nel 2008 e poi nel 2013, ottenendo nel primo caso il 15% e nel secondo caso il 20% dei consensi.

Ora il nuovo tentativo, sostenuto dalla lista “Centrodestra per Camposanto”, supportata da tutti i partiti del centrodestra (Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati) e tra le cui fila saranno candidati: Mauro Neri, Daniele Capaldo, Majlinda Cimo, Mattia Orlandini, Pierluigi Masotti, Roberto Sala, Annamaria Pareschi, Andrea Perrone, Mauro Garuti, Mario Cavicchi, Marcello Manfredini e Roberto Dallari.

Presentati anche i componenti della lista “Noi per Camposanto”, a sostegno della candidata sindaca del centrosinistra Monja Zaniboni. Si tratta di: Simone Balboni, Cinzia Bellodi, Elisabetta Borghi, Sonia Costi, Orsola D’Agata, Priya Kewal, Amarjit Kumar, Umberto Neri, Aldo Pelloni, Andrea Resca, Esterina Spatari e Giacomo Vincenzi.

