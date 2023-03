Camposanto, sarà Daniele Manfredini il candidato sindaco del centrodestra

CAMPOSANTO – Sarà Daniele Manfredini il candidato sindaco scelto dal centrodestra per sfidare la sindaca uscente Monja Zaniboni, che ha già annunciato la propria ricandidatura tra le fila del centrosinistra in vista delle elezioni amministrative del prossimo maggio.

Manfredini – come riporta “Il Resto del Carlino” – dovrebbe raccogliere il sostegno di tutti i partiti che formano il centrodestra, ovvero Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia.

La candidatura non è stata ancora ufficializzata (come le liste a sostegno, deve essere presentata entro la metà di aprile, in vista delle elezioni amministrative che si terranno il 14 e il 15 maggio). Manfredini, agricoltore 60enne, non è nuovo alla competizione elettorale a Camposanto: già nel 2008 e nel 2013 si era, infatti, candidato al ruolo di sindaco ottenendo nel primo caso il 15,22% dei consensi e nel secondo il 20,86%

LEGGI ANCHE:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017

Seguici su Facebook: