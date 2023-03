Monja Zaniboni si ricandida a sindaca di Camposanto: “A disposizione per il mio paese”

CAMPOSANTO – La sindaca di Camposanto, Monja Zaniboni, ha annunciato la propria decisione di ricandidarsi in vista delle elezioni amministrative in programma nel paese della Bassa modenese i prossimi 14 e 15 maggio. Di seguito, le ragioni della sua scelta, spiegate dalla sindaca attraverso un post sui social:

“Perché mi ricandido? La decisione di ricandidarmi è frutto di una bella riflessione, di una meditazione lunga, iniziata alla fine dell’estate scorsa, per nulla facile e spensierata come la prima volta, frutto di una profonda analisi personale relativa a un impegno che si può definire totalizzante e finalizzata a comprendere se le energie positive fossero ancora presenti.

Per un’esperienza di questo tipo della durata di 5 anni, le energie positive aiutano a mantenere l’attenzione alta e sono quindi fondamentali per godersi la rara opportunità di governare con la coscienza dell’elevata responsabilità nei confronti della collettività di Camposanto, perché solo con queste risorse psicofisiche in equilibrio si può lavorare ad un progetto di miglioramento della vivibilità di un Comune, creando benessere, condivisione e attenzione ai bisogni della cittadinanza.

In questi anni, a causa di diverse difficoltà che non voglio elencare ma che sono risultate inaspettate e senza nascondere la mia inesperienza, ho dovuto spesso ripristinare la giusta carica, ritrovare l’entusiasmo e la domanda che mi sono posta in questi mesi è proprio stata: perché voglio ancora mettermi in gioco?

Sicuramente parto da una situazione di tranquillità sia familiare, per il vitale supporto di mio marito e delle mie figlie, sia lavorativa, poiché ho potuto fare cinque anni in aspettativa per mandato elettorale grazie alla comprensione dell’azienda di cui sono dipendente, cosa che mi ha consentito di avere lucidità ed equilibrio non cadendo mai in compromessi per paura di non aver alternative e sono grata che l’azienda mi sostenga ancora.

Infine, la valutazione più importante nasce dall’amore profondo che bisogna avere per il proprio territorio e mi hanno dato la conferma di questo la voglia che ho di terminare ciò che si è iniziato ma soprattutto la consapevolezza, dovuta all’esperienza maturata in questi anni, di cosa vorrei progettare ancora di nuovo per Camposanto, paese che ho conosciuto ancora meglio e che ha la capacità di sorprenderti sia per le persone che ci abitano sia per i luoghi scoperti e riscoperti.

Quindi, dopo aver avuto il supporto spontaneo e autentico anche del gruppo di maggioranza, con il quale condivido un rapporto di profonda stima e amicizia e che ha lavorato in questi anni evitando qualsiasi personalismo e impegnandosi per raggiungere gli obiettivi, mi sono detta ci sono, ho le energie positive necessarie e quindi sono a disposizione per il mio paese e per i camposantesi”.