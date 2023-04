Finale Emilia, al liceo “Morandi” autogestione in occasione della Giornata Mondiale della Terra

“Sabato 22 aprile si è svolta al Liceo Morandi la seconda assemblea d’istituto dell’anno. In occasione della Giornata Mondiale della Terra, il Comitato Studentesco e i rappresentanti d’Istituto hanno proposto una serie di attività legate al tema dell’Agenda 2030, un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU. Essa ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile in un grande programma d’azione per un totale di 169 traguardi bene esplicitati sul sito dell’ONU. Noi studenti abbiamo selezionato una serie di attività da svolgere durante la giornata, come per esempio dibattiti tenuti sia da esperti che da studenti del Liceo. E ancora conferenze, laboratori scientifici (come l’autoproduzione di carta e di cosmetici), attività sportive (come tornei di pallavolo e basket e lezioni di Ju Jitsu) e uscite (ringraziamo in particolare il Nuovo Cinema Corso La Stazione Rulli Frulli per averci ospitato). Tutte le attività – organizzate dagli studenti per gli studenti – sono state un successo. Grazie a questa giornata non solo, noi studenti, abbiamo imparato qualcosa di nuovo, ma abbiamo potuto dimostrare di sapere autogestirci: infatti l’obiettivo di questa occasione era quello di responsabilizzare il più possibile gli studenti, senza coinvolgere docenti (che durante la giornata hanno solamente sorvegliato). Una giornata scolastica diversa che ha portato molte soddisfazioni per tutti, un metodo alternativo per apprendere senza stare sui libri, una giornata dedicata a noi studenti e alle nostre capacità”.