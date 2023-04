Mirandola, Catterina Calanca compie 100 anni: festa a San Martino Spino

MIRANDOLA – Giornata di festa, ieri, mercoledì 12 aprile, per la signora Catterina Calanca di San Martino Spino, che ha spento 100 candeline: per celebrare l’importante ricorrenza, è arrivata la visita del sindaco di Mirandola Alberto Greco.

“Mi emoziona sempre e mi inorgoglisce poter fare visita ai nostri concittadini più longevi, in occasione del loro centesimo compleanno – ha commentato il primo cittadino mirandolese – Essi sono i depositari della memoria di un territorio che, nel corso dell’ultimo secolo, è cambiato moltissimo ma ha conservato, nonostante tutto, la propria matrice: Mirandola e le sue frazioni fanno parte di un territorio abitato da gente per bene e laboriosa che, ognuno a modo suo, ha contribuito a far crescere e conoscere nel mondo. Basta scambiare due chiacchiere al volo con la signora Catterina Calanca per capire quanto lavoro, quanta fatica e quanto affetto abbiano caratterizzato la sua vita. Avanti tutta Catterina, sei una forza della natura! Viva i mirandolesi, Viva Mirandola!”