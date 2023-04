Pallavolo, la Stadium Mirandola si gioca il tutto per tutto in gara 2 dei playout

MIRANDOLA – Tutto in bilico per la Stadium Mirandola, che, dopo la sconfitta subita al CS “Paolo VI” nel lunedì di Pasquetta, deve assolutamente vincere in casa propria per ribaltare la serie e poter guadagnare una rivincita in casa dei Diavoli Rosa.

È il momento della verità per Stadium, che si trova ancora una volta ad affrontare la Gamma Chimica Brugherio. La serie porterà ad un’ulteriore retrocessione, oltre alle due già sentenziate dalla Lega Pallavolo in Serie A3: Monselice e Montecchio Maggiore.

Nulla di nuovo tra le due formazioni, che si affrontano per la quarta volta questa stagione. I rosanero ed i gialloblù si conoscono ormai alla perfezione, e sarà solo la determinazione e la voglia di vincere a far oscillare l’ago che sembra molto difficile da spostare dal centro della bilancia. Anche l’incontro di Lunedì mostra un equilibrio maggiore di quanto il risultato (3-1 in favore dei padroni di casa) faccia trasparire. Lo dimostrano i primi tre parziali (25-22; 22-25; 25-22), ed in particolare il quarto, conclusosi con uno sfinente 31-29. Nel quarto set, i mirandolesi sono quasi riusciti a strappare il tiebreak ai Diavoli, per una battaglia che si sarebbe rivelata di sicuro infuocata.

Tutti in attesa quindi di gara 2, che si giocherà a Mirandola domenica 16 Aprile alle ore 18.00. Nell’ultima (e unica) visita dei lombardi al PalaSimoncelli, Stadium si è imposta per 3-0. La sfida è quindi aperta: i padroni di casa tenteranno di riaprire la serie a tutti i costi, mentre i ragazzi di Coach Durand tenteranno di portare a termine il lavoro iniziato Lunedì al Paolo VI.

Qualsiasi sarà il risultato, ci attende un’altra domenica di grande volley al PalaSimoncelli, che per l’ultima volta nella stagione si apre al pubblico per supportare Stadium Mirandola. L’incontro è anche visibile gratuitamente sulla piattaforma YouTube di Lega Pallavolo, sempre alle ore 18.00.

DICHIARAZIONI

Andrea Pinca, allenatore: “Ci giochiamo tutto in casa. Siamo tutti molto determinati. Gara 1 è stata molto combattuta, e ci è mancato solo un piccolo slancio per poter tirarla al quinto set. Ci hanno messo sotto fisicamente, ma tutto sommato abbiamo tenuto. Abbiamo voluto e meritato fortemente questi playout dopo il nostro girone di ritorno. Contro i Diavoli in regular season abbiamo mostrato che sappiamo giocare una buona pallavolo e daremo il massimo anche questa domenica per arrivare a gara 3. Ce lo meritiamo noi, se lo merita la Stadium e se lo meritano tutte le persone che ci seguono ogni settimana da ottobre. Cos’altro dire? Tutti al PalaSimoncelli”.

Marcello Mescoli, secondo allenatore: “Domenica siamo convinti di poter far bene. Veniamo da una partita giocata punto a punto, in cui va dato merito agli avversari per aver commesso veramente pochi errori. Siamo riusciti molto bene in alcuni punti che ci eravamo prefissati come limitare la loro battuta in salto, e abbiamo lavorato su altre cose che possiamo migliorare in alcune situazioni per fare il passo che ci possa permettere di metterci avanti. Siamo sicuri che domenica daremo battaglia”.

Giacomo Ghelfi, palleggiatore (capitano): “Tutti noi ci crediamo ancora. Siamo pronti a tutto, ma come già sapevamo, nessuno regalerà nulla. Squadra giovane sì, ma ci sono dei ragazzi che superano i due metri. Lunedì hanno fatto un’ottima partita, sono cresciuti tanto e hanno sbagliato meno del previsto. Potevamo magari avere un po’ più di cinismo nei momenti più critici. Dobbiamo sbagliare meno battute e mantenere il sangue freddo quando abbiamo in mano il pallone che ci può far allungare un vantaggio Ce la giochiamo alla pari, dobbiamo riuscire a mettergli pressione”.

Tim Stöhr, schiacciatore: “In gara 1 abbiamo giocato bene, ma loro sono riusciti a giocare ancora meglio. Abbiamo comunque visto che possiamo fare delle grandi rimonte anche in trasferta, ed è vitale per noi. Siamo passati dal 9-2 a trovarci avanti nel quarto set. Per domenica voglio chiedere a tutti i tifosi di riversarsi al PalaSimoncelli. Dobbiamo portarla a gara 3. È il nostro obiettivo ed è come dobbiamo reagire, mostrargli che sarà molto difficile qui. Ovviamente sentiamo la pressione, ma questa è casa nostra, e ci sono i nostri fantastici tifosi. Dobbiamo lasciare tutto quello che abbiamo in campo e forzarli verso gara 3”.