Pallavolo, Stadium Mirandola: a Pasquetta gara 1 dei playout a Brugherio

MIRANDOLA – Stagione non ancora conclusa per la Stadium Mirandola, che dovrà continuare a giocare per altre due settimane per sperare di mantenere la Serie A3 e centrare l’obiettivo stagionale della salvezza. La classifica finale premia Gamma Chimica Brugherio che, con i due punti di vantaggio accumulati sulla Stadium, inizia la serie playout in casa propria. La sfida, disputata alla meglio delle 3 partite, comprende due partite obbligatorie, con eventuale spareggio nuovamente in terra brianzola.

Il calendario recita:

Gara 1: Lunedì 10 Aprile a Brugherio

Gara 2: Domenica 16 Aprile a Mirandola

Gara 3: Domenica 23 Aprile a Brugherio

La serie non terrà conto dei punti totalizzati nelle partite, e non ci sarà quindi distinzione tra una vittoria per 3-0 e una al tiebreak. L’unica voce a contare sarà quella delle vittorie. I primi due incontri sono obbligatori, mentre il terzo si disputerà solo in caso di parità nella serie al termine del secondo incontro. Non ci sono scuse o calcoli: per rimanere in Serie A, Stadium dovrà vincere almeno una partita in trasferta entro la fine della stagione. L’obiettivo però è fino ad ora sfuggito ai gialloblù.

Proprio su questo tabù, il capitano Giacomo Ghelfi commenta: “È vero, non abbiamo mai vinto una partita in trasferta quest’anno, ma basta dare un’occhiata al calendario per rendersi conto che tutte le trasferte più accessibili sono state tutte nel girone d’andata, in cui siamo andati in evidente difficoltà. Nel girone di ritorno ho visto però una notevole crescita, che ci ha anche permesso di riscattare buona parte delle sconfitte amare subite in trasferta. Le squadre che ci aspettavano a casa loro erano quasi tutte da playoff. Siamo andati a Pineto, Macerata, Fano e via dicendo. Facendo un bilancio delle trasferte del ritorno, l’unica nota dolente è stata Montecchio Maggiore dove abbiamo buttato

un’occasione. Per il resto, sono pochi i punti che mi sento di dire che avremmo dovuto tirare a casa”.

I gialloblù sono quindi convinti di poter fare qualcosa di buono ai playout, e cercano di studiare meglio gli avversari in vista della partita di Pasquetta, specialmente i terminali offensivi principali rappresentati da Barotto e Van Solkema.

“In casa nostra siamo riusciti a metterli in difficoltà – continua Ghelfi – a differenza dell’andata dove ci siamo spenti dopo aver vinto il primo set. Sicuramente vedo in Brugherio una squadra in grado di lottare, dovremo essere bravi ad inserirci e a dare fastidio proprio nei punti critici di squadre molto giovani come questa”.

La partita d’andata, inoltre, segnava la seconda trasferta dei gialloblù nel campionato di Serie A3, ancora orfani di Francesco Ghelfi. Il capitano commenta così il rientro del fratello e la corsa verso i playout:

“A dicembre – spiega Ghelfi – eravamo ultimi in solitaria con due sole vittorie e a due punti di distanza da Monselice, che ci precedeva. Il tiebreak a Parma ha sicuramente segnato l’inizio di una rinascita. Tutti ci davano per spacciati, e invece siamo la prima squadra da quando esiste la A3 che da ultima dell’andata approda ai playout. Per la situazione che si era creata, già questo è un grande risultato, e quindi daremo il massimo per mantenere vivo questo sogno”.

La società ha deciso di organizzare, grazie al proprio partner Autoservizi Sarasini un pullman per tutti coloro che vorranno seguire i gialloblù verso Brugherio il 10 Aprile armati di tifo e voglia di vincere, e il numero 5 vuole mandare un appello a tutti i tifosi della città dei Pico: “L’appello ai tifosi vien da sé: rimangono due partite, questa è LA trasferta. Daremo l’anima per offrirvi un bello spettacolo, vi aspettiamo numerosi”.

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017

Seguici su Facebook: