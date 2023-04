Rapina in banca a Solara di Bomporto: minacciano i dipendenti e fuggono con il bottino

Rapina in banca a Solara di Bomporto: minacciano i dipendenti e fuggono con il bottino. E’ successo venerdì nella frazione di Bomporto, attorno alle 13, in un momento in banca non c’erano clienti.

Nella filiale della Bper sulla Panaria si stava per chiudere per la pausa pranzo quando nei locali hanno fatto irruzione due ladri. I malviventi hanno intimato ai tre dipendenti presenti in quel momento di consegnare loro tutto il denaro. Li hanno minacciati e costretti al silenzio.

Si sono fatti consegnare tutti i contanti presenti nel bancomat, circa 50 mila euro, e sono scappati da una finestra. Proprio da una finestra sarebbero entrati, secondo la prima ricostruzione. Sono riusciti ad aprirla e si sono infilati nella filiale senza che nessuno se ne accorgesse e potesse dare l’allarme.

Indagano i Carabinieri.

I precedenti

Quella di Solara è una filiale che per la sua collocazione geografica è stata spesso presa di mira da bande di delinquenti. Si trova infatti in un posto isolato e addossata a una strada a scorrimento veloce, cose che facilitano le operazioni criminali.

Nella stessa filiale malviventi avevano tentato un colpo non troppo tempo fa, nel giugno del 2021. Ma quella volta se ne erano andati via a mani vuote.

Nel 2015 invece, una banda arrivata nottetempo con tre automezzi, un carroattrezzi e un furgone, sradicò il bancomat. E anche quella volta il bottino fu di 50 mila euro.

LEGGI ANCHE

Rapina in banca a mano armata insieme al padre, arrestato un 30enne

Rapina alla filiale di Carpi della Banca Popolare di San Felice: rubati 15mila euro

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017

Seguici su Facebook: