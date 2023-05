Alluvione Emilia, aperto un conto corrente per le donazioni gestito dalla Provincia

La Provincia di Modena ha attivato il conto corrente IT52M 02008 12930 00000 3398693 presso la banca Unicredit a cui è possibile fare donazioni che saranno utilizzate per sostenere le popolazioni colpite dall’alluvione dell’Emilia-Romagna inserendo la causale “alluvione Emilia-Romagna”.

L’iniziativa è partita venerdì 5 maggio, in seguito alle alluvioni che hanno colpito il territorio locale e regionale e che, per il presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia e il consiglio provinciale «intende dare una risposta concreta e unita al dramma che tutte le nostre comunità stanno vivendo. Dopo aver ricevuto la sollecitazione da diversi amministratori locali – prosegue Braglia – abbiamo deciso di attivare un conto corrente in cui ciascuno può contribuire per dare un sostegno a chi ha perso tutto e si trova ad affrontare le conseguenze di questo terribile dramma».

I contributi saranno destinati ai Comuni e ai territori coinvolti dall’alluvione, in accordo con le amministrazioni locali.

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017

Seguici su Facebook: