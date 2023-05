Appunti di Gusto – La Chiffon Cake

La nostra Francesca Monari oggi ci porta a conoscere un dolce speciale

APPUNTI DI GUSTO | Tutto quello che c’è da sapere della chiffon cake

La chiffon cake è una torta di origine americana nota per la sua sofficità e delicatezza. Il suo nome deriva dall’omonima stoffa, impalpabile e morbidissima.

Fu inventata da un assicuratore, Harry Baker. La sua passione erano i dolci, soprattutto quelli la cui base di partenza era un composto di uova montate. Baker nella ricerca spasmodica della torta perfetta lavorò nella sua cucina ad oltre 400 varianti. É il 1927 l’anno di nascita della morbida ed alta cake.

Quando Harry approdò in un nuovo ristorante di Los Angeles e fece conoscere ai clienti la sua cake, si dice che arrivò a lavorare per 18 ore consecutive per soddisfare una richiesta di circa 40 torte al giorno! Per vent’anni non rivelò la ricetta e questo mistero rese la morbidezza della chiffon ancora più affascinante!

Nel 1947 vendette la sua segretissima ricetta al colosso alimentare ‘General Mills’ che iniziò a produrre la miscela da preparare in casa. Ma è solo nel 1948 che svelò l’ultimo ingrediente rimasto ancora segreto: l’olio di semi. Ed è nello stesso anno che questa torta venne battezzata Chiffon Cake e divenne un’icona. Basti pensare che perfino il New York Times ne pubblicava le ricette sull’inserto domenicale di cucina.

La bellezza di questa torta è che può essere gustata così com’è, semplicemente spolverata con un po’ di zucchero a velo, oppure la si può usare come base per creare torte più elaborate, marmorizzandola o decorandola con glassa, frutta o cioccolato. Una versione particolarmente adatta per la colazione? Quella dal sapore intenso e dal profumo avvolgente al caffè.

