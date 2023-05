Emil Banca, l’ex ministro Galletti è il nuovo presidente

L’ex ministro Gian Luca Galletti è il nuovo presidente di Emil Banca, la banca di credito cooperativo presente anche a Modena e provincia con cinque filiali. Galletti è stato eletto dall’assemblea dei soci, che ha anche approvato all’unanimità il bilancio 2023, chiuso con un utile record sopra i 53 milioni di euro. Già ministro all’Ambiente ed ex assessore del Comune di Bologna, Galletti è entrato nel cda Emil Banca nel 2020; negli ultimi tre anni ha ricoperto il ruolo di vicepresidente, guidando il comitato che ha lavorato al primo piano triennale di sostenibilità. Nel nuovo cda è stato confermato il modenese Carlo Piccinini, vicepresidente di Confcooperative Terre d’Emilia e della Cantina di Carpi e Sorbara.

«Per prima cosa voglio ringraziare l’avvocato Graziano Massa, presidente uscente di Emil Banca, per l’impegno che da una vita mette al servizio di questa banca che ha visto nascere, crescere e diventare un istituto di importanza sistematica per la nostra regione – ha dichiarato Galletti – Auguro buon lavoro a tutti i consiglieri, a quelli nuovi e a quelli di più lungo corso. Il nostro obiettivo non cambia: vogliamo confermarci come punto di rifermento per l’economia reale di questo territorio ricco e laborioso, e come partner affidabile delle famiglie e realtà che animano le comunità di cui facciamo parte. Continuando a fare banca in modo differente, basato su solidarietà e mutualità. Un modo di operare attento alle persone, ai più deboli e con il faro della sostenibilità economica, sociale e ambientale a indicarci la rotta».

«Anche in un periodo caratterizzato da difficoltà e incertezze, siamo riusciti a non venire meno alla nostra missione: operare per lo sviluppo economico, sociale e culturale dei territori in cui siamo inseriti – ha aggiunto il direttore generale Daniele Ravaglia – Lo abbiamo fatto investendo in tanti progetti innovativi, sostenendo la nascita di molte start up, siamo stati al fianco del terzo settore e della cooperazione e abbiamo aiutato tante famiglie a mettere su casa senza mai far mancare il nostro apporto alle iniziative in favore di chi si è trovato in difficoltà. La sfida del futuro è essere motore della transizione sostenibile dell’economia locale, aiutando imprese e famiglie ad avvicinarsi agli obiettivi dell’Agenda Onu 2030».