Generali Italia Agenzia di Mirandola amplia il proprio team: il 24 maggio nuovo Recruiting Day

MIRANDOLA – L’Agenzia di Mirandola di Generali Italia amplia il proprio team e, per farlo, propone un nuovo Recruiting Day, sulla scia di quello già realizzato nel settembre dello scorso anno, dove ha dato l’opportunità a due giovani ragazzi di entrare a far parte della squadra dei Consulenti dell’Agenzia di Mirandola.

Il nuovo Recruiting Day è in programma per mercoledì 24 maggio presso la sede dell’ Agenzia e lo scopo della giornata è quello di far conoscere ai partecipanti il ruolo del Consulente Generali, il percorso di crescita professionale, il luogo dove si svolgerà parte dell’attività e l’offerta di lavoro dedicata. Successivamente a questa giornata informativa i partecipanti potranno candidarsi per i colloqui individuali. E’ possibile partecipare inviando la propria candidatura all’indirizzo mail agenzia.mirandola.it@generali.com, oppure attraverso Whatsapp al numero 366 5051326.

Nel dettaglio, l’Agenzia di Mirandola di Generali Italia, presente sul territorio sin dal 1861, oltre che con la sede di Mirandola (in via Cavallotti 26) anche con i punti vendita di Concordia, San Possidonio, Cavezzo e San Martino Spino, attualmente formata da 18 persone e gestita da 3 Agenti Rappresentanti, è alla ricerca di nuove risorse: gli unici prerequisiti richiesti sono il diploma di scuola superiore e l’essere automuniti.

Con il Recruiting Day, l’Agenzia di Mirandola di Generali Italia apre le proprie porte a giovani in cerca di un’opportunità di lavoro: la mission è quella di selezionare i migliori talenti, desiderosi di apprendere una professione gratificante, pronti ad entrare nella squadra dei professionisti di Generali Mirandola.

