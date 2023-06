Al giardino ancora non l’ho detto | Rubrica Botanica |Non ti scordar di me

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

La passione per piante e fiori? Fa bene alla salute! Lo dice anche la scienza: la forza vitale che sprigiona il mondo vegetale allevia lo stress. E se anche tu senti il bisogno di avere piante e fiori nella tua vita, non potrai non leggere questa rubrica! Oggi ti parlo del Non ti scordar di me

Cos’è?

Il fiore comunemente chiamato “non ti scordar di me” ( ma anche, nel linguaggio popolare, talco celeste, orecchie di topo o vaniglia selvatica) appartiene alla famiglia delle boraginaceae e al genere myosotis. Comprende numerose specie provenienti dall’Europa, dall’Asia, dall’Africa e alcune addirittura da Australia e Nuova Zelanda e numerosissime sottospecie.

Curiosità

Il significato di questo fiore non poteva che essere motivo di ispirazione di numerose leggende. Nel tempo è diventato simbolo di amore eterno e di salvezza e ancora oggi viene utilizzato in occasione di diverse ricorrenze, tre le quali la Festa dei nonni. Molti confondono questo semplice fiore con il "gli occhi della madonna" molto simile. Le varietà più temerarie del non ti scordar di me fioriscono persino in Alaska.

Lo sai che c’è chi ne ha scritto una poesia? Eccola:

“Myosotis è il tuo nome e, come in sogno, vola la magica parola a ripetere la fiaba sofferta. Dall'azzurro dei petali si alza un sommesso “non ti scordar di me”. Sola ti stringo tra le trepide dita e ritorno a sperare in un fiore” [R. Anselmi]

Il suggerimento ‘in fiore’ per te

Sono piante perenni, che non passano inosservate, da aiuole o bordure ma possono essere coltivate anche in vaso per essere posizionate in balconi e terrazze. Di facile coltivazione fiorisce da marzo a giugno regalando un’ abbondante, duratura e profumata fioritura.