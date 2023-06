Giornata del Donatore, gli eventi in programma a Camposanto, Medolla, Cavezzo e Soliera

Il 14 giugno si celebra in tutto il mondo la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue promossa dall’OMS come riconoscimento internazionale a tutte le persone che ogni giorno garantiscono il sangue e il diritto alla salute a chi ne ha bisogno. Per celebrare l’evento, le Avis comunali di tutta la provincia illumineranno di rosso i monumenti e i luoghi simbolo delle loro città in segno di ringraziamento agli oltre 30.000 donatori modenesi che ogni giorno tengono accesa la luce della solidarietà.

A Modena si accenderà di rosso la fontana dei Due Fiumi in Largo Garibaldi. A Castelfranco la sede del Comune, a Maranello l’auditorium, la biblioteca, il municipio e la rotatoria del Cavallino, a Savignano la fontana in piazza Falcone, a Pavullo il ponte sulla statale, a Nonantola la Torre dei Modenesi e la sede Avis, a Ravarino il Comune, a Medolla le ex scuole elementari, a San Felice il monumento ai Caduti, a Soliera il Castello.

Altri eventi sono in programma per tutta la settimana: già domenica 11 a Carpi si è svolto il torneo di beach volley e a Bastiglia la festa per i 65 anni dalla fondazione dell’Avis comunale, mentre il 14 giugno a Camposanto ci sarà la festa dei donatori aperta a tutti con gnocco fritto e dolci, a Cavezzo sempre il 14 la camminata ecologica per ripulire l’ambiente, a Medolla la camminata lenta e domenica 18 l’incontro “Star bene in natura”, a Soliera l’accensione del Castello sarà preceduta da una festa in musica con consegna delle medaglie d’argento ai donatori benemeriti. La settimana si chiuderà con la Multicolor Run del 18 giugno a Castelvetro, camminata non competitiva con lancio di colori e festa nel Parco San Polo promossa da Avis provinciale insieme a Bosch Rexroth Oil Control sui temi della diversità e dell’inclusione. Le iscrizioni sono aperte sul sito di Avis Provinciale Modena modena.avisemiliaromagna.it.

In provincia di Modena le donazioni di sangue, plasma e piastrine nei primi cinque mesi del 2023 sono state 24.186, senza significativi spostamenti rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. In netta ripresa la raccolta di plasma e piastrine con un totale da gennaio di 9.774 donazioni, 252 in più del corrispondente periodo 2022 (2,65%). In lieve calo le donazioni di sangue intero, con 14.412 unità raccolte, 246 in meno dei primi 5 mesi dello scorso anno (- 1,68%). Lo “spostamento” sulla donazione di plasma è frutto della risposta come sempre puntuale dei donatori agli appelli per incrementare questo tipo di donazione, di cui l’Italia è ancora carente. I donatori modenesi sono ad oggi 30.370, con un elemento da sottolineare: 785 adesioni di studenti aspiranti donatori che arrivano dalle scuole superiori, frutto delle continue attività di promozione del dono tra i più giovani da parte dei volontari Avis. Altrettanto attiva la collaborazione con importanti realtà imprenditoriali del territorio, gruppi, aziende ed istituti bancari, sempre più orientate ad azioni di responsabilità sociale anche attraverso la sensibilizzazione al dono del sangue tra i propri dipendenti.

