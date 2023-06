Nonantola, violentò l’ex: 40enne condannato a 5 anni e mezzo di carcere

NONANTOLA, MODENA – Perseguitò e minacciò l’ex compagna, non volendo accettare la fine della relazione, arrivando a chiuderla in camera e violentarla minacciandola con cacciavite e forbici. Per questo, un uomo di 40 anni di origini rumene e residente a Nonantola è stato condannato nella giornata di ieri, 12 giugno, a cinque anni e mezzo di carcere.

I fatti risalgono al 2021, quando la donna, 55enne e connazionale dell’uomo, con cui aveva interrotto la relazione, denunciò l’ex compagno con l’accusa di violenza sessuale aggravata e stalking. In un’occasione, come emerso nel corso del processo, il 40enne aveva aggredito la donna e un amico, minacciando entrambi con un coltello. L’imputato è stato, inoltre condannato al pagamento di una provvisionale di 10mila euro in favore della vittima.

