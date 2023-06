San Possidonio in festa l’8 luglio per il decennale del Patto di gemellaggio con Vinay

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

SAN POSSIDONIO - In occasione dell'arrivo degli amici francesi del paese di Vinay, in occasione del decennale del patto di gemellaggio siglato nel 2013 con il Comune di San Possidonio, tutta la cittadinanza è invitata a partecipare all'evento pubblico che si terrà il prossimo 8 luglio in piazza Andreoli, a partire dalle ore 18.30, alla presenza dei sindaci dei due paesi, Carlo Casari e Philippe Rosaire.I festeggiamenti continueranno con la cena presso Villa Varini, con prenotazione obbligatoria ai numeri 346 3439281 (Clelia) o 340 6643676 (Roberta). Alle ore 21.00, poi, In piazza Andreoli è in programma uno spettacolo danzate a cura della Compagnia del Saltarello e del Battaglione Estense.