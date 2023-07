Nonantola, seconda bocciatura in Consiglio per il progetto “Pip Gazzate”

NONANTOLA- Seconda bocciatura in Consiglio comunale- lo scorso11 luglio- per il progetto relativo al polo logistico nell’area dell’ex Pip Gazzate. L'approvazione di una variante al piano regolatore vigente- che avrebbe permesso un ampliamento alle ditte NIM srl e O&N spa- è stata infatti negata dai consiglieri di maggioranza, con il supporto dei consiglieri delle forze d’opposizione di sinistra.Il «no» è passato con sette voti (Antonucci, Di Bona, Minerba, Zoboli, Forleo, Monari, Serafini) contro i cinque favorevoli al sì (la sindaca Nannetti e poi Pastena, Ansaloni, Platis e Casano). Tre gli astenuti (Ferri, Grenzi, Acerbi) e due non partecipanti al voto (Celeghini e Belviso). "Il Pd e le sinistre guardano alle elezioni del prossimo anno e non al futuro della città. Sono passati 7 mesi dal Consiglio Comunale, annullato dal Tar, su Pip Gazzate. In tutto questo tempo il PD e una Mano per Nonantola che hanno fatto?- insorgono Antonio Platis e Pino Casanno, consiglieri Fi Nonantola- I pareri dei tecnici erano tutti positivi ma se qualche consigliere aveva ulteriori dubbi poteva incalzare per avere approfondimenti, contropareri, integrazioni o nuove valutazioni. Invece non hanno provato a risolvere eventuali criticità o ricercare nuove soluzioni". Secondo i due consiglieri azzurri il "no" raccolto in Consiglio comporterà che "un trasferimento dell'azienda in qualche comune limitrofo e la costruzione con i soldi del contenzioso che palesemente si aprirà. Oltre al danno, anche la beffa insomma. Forza Italia convocherà la commissione bilancio per approfondire il primo debito fuori bilancio di 3mila euro in seguito alla condanna del Tar. A ciò si aggiungono le spese legali non ancora quantificate e l'eventuale richiesta danni".