Nonantola, Platis e Casano (FI): “Chi ha sbagliato su Pip Gazzate se ne faccia carico e si dimetta”

NONANTOLA – Attraverso una nota stampa, i consiglieri di Forza Italia a Nonantola, Pino Casano e Antonio Platis, tornano sul caso polo logistico all’ex Pip Gazzate:

“L’avevamo detto mesi prima del voto, abbiamo chiesto un parere legale al segretario comunale e alla fine la maggioranza del Consiglio comunale ha fatto di testa sua esponendo i cittadini a danni milionari. La delibera di bocciatura del PIP Gazzate è priva di argomentazioni. Non ci sono scritte le motivazioni. Neppure una. Nel corso del dibattito “Una Mano per Nonantola” ha invocato il campo largo grazie al voto contrario sul Pip Gazzate ed il PD si è rifiutato di approvarlo in quanto il piano industriale non era chiaro.

È evidente a tutti che le alchimie politiche non possono costituire motivo di un rifiuto ad un progetto che aveva avuto l’ok dalla proprietà (per giunta pubblica) e da tutti gli enti chiamati al controllo (Arpa, Ausl, Provincia, …). Così come è lampante il fatto che il ‘Piano Industriale’ non possa essere un parametro visto che la norma non lo reputa un elemento per dire si o no ad un progetto. Sta di fatto che nella delibera di consiglio comunale oggetto di ricorso al TAR non c’è traccia di alcuna motivazione. Siamo davanti a veri e propri – si interrogano Platis e Casano – dilettanti allo sbaraglio?

Un diniego fatto così apre le porte ad un contenzioso pesantissimo ed alla conseguente richiesta di risarcimento danni. Considerando che il progetto valeva oltre 60milioni di investimenti, potrebbe tradursi – grossomodo – in una quindicina di milioni di euro di danni. In pratica il bilancio comunale di un anno! Se il Comune soccombesse dovrebbe pagare la somma e immediatamente rifarsi con i consiglieri comunali che con astensione e contrarietà hanno affossato il provvedimento che aveva avuto il parere favorevole di tutta la Conferenza dei Servizi.

Dalla mozione di sfiducia al Sindaco la guerra tra le sinistre è senza esclusione di colpi, ma in questo modo hanno avvelenato i pozzi della città. Queste “beghe” interne, ben poco hanno a che vedere con una impresa che voleva ampliarsi in una area già da loro classificata industriale. Hanno rinunciato ai nuovi 250 posti di lavoro, ai parcheggi in più ed al rifacimento della viabilità interna, alla vasca di laminazione per impedire alla zona industriale di finire sott’acqua, alla ciclabile ed ai milioni che si sarebbero incassati per gli oneri di urbanizzazione, il tutto per cercare di mettere assieme l’estrema sinistra con il PD. Motivazione, come quella del piano industriale, che rischiano di essere spazzate via dal TAR e temiamo possano costringere l’Amministrazione a dover consegnare le chiavi della città al Prefetto sommersi dai debiti. Chi ha portato il Comune in questa situazione dovrebbe trarre le conseguenze politiche, dimettersi e farsi carico direttamente degli eventuali risarcimenti.