A Modena si riuniscono gli esperti della chirurgia basicranica

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

MODENA - Per una settimana, dal 21 al 28 luglio, Modena capitale della chirurgia basicranica grazie all’evento internazionale “The Modena Lateral Skull Base Summer School”, organizzato dalla Struttura Complessa di Otorinolaringoiatria del Policlinico, diretta dal prof. Daniele Marchioni, docente UNIMORE. L’evento ha il patrocinio UNIMORE e rientra in quelli organizzati per festeggiare l’850esimo anniversario della nascita della Università di Modena e Reggio Emilia. Si tratta di un evento a numero chiuso dedicato a soli 5 specialisti otorinolaringoiatri provenienti da tutto il mondo che vogliano specializzarsi in chirurgia della base cranica, con la possibilità di trascorrere un'intera settimana a fianco del team di chirurgia basicranica modenese, nato dalla collaborazione tra i reparti di Otorinolaringoiatria, Neurochirurgia (diretta dal prof. Giacomo Pavesi), Neuroradiologia (diretta dal dottor Stefano Vallone) e Chirurgia Cranio Maxillo-facciale (diretta dal prof. Luigi Chiarini) che vanta ormai un’esperienza decennale.

“La patologia della base cranica è costituita in gran parte da patologia tumorale e infiammatoria che si sviluppa in una regione anatomica compresa tra orecchio, seni paranasali, meningi, encefalo e collo; tale zona anatomica è di estrema complessità visto le delicate strutture vascolo-nervose ivi comprese. Le tecniche chirurgiche sono variegate e necessitano di molti anni di esperienza in questo ambito. L'obiettivo di questo corso – commenta il prof. Daniele Marchioni - è quello di dare la possibilità a un numero ristrettissimo di specialisti internazionali di trascorrere con noi una intera settimana dedicata alla chirurgia della base cranica, questo numero esiguo di partecipanti dà a loro la possibilità di frequentare la sala operatoria, il nostro reparto durante le attività quotidiane e anche di esercitarsi all’atto pratico mediante dissezione su preparati anatomici che pertanto consentono di simulare gli approcci chirurgici più moderni per il trattamento delle patologie della base del cranio. Questa formula ha suscitato un grande interesse internazionale; si pensi che su 60 richieste pervenute da tutto il mondo ne abbiamo selezionate solo 5. La chirurgia della base del cranio necessità di grandi skills chirurgici e di approcci modulari che necessariamente si possono raggiungere solo partecipando a corsi intensivi come quello proposta dalla nostra clinica”.

Ancora una volta Modena si conferma centro di attrazione nazionale e internazionale per la chirurgia della base del cranio, anche grazie alle innovazioni messe appunto proprio dalla nostra scuola chirurgica di otorinolaringoiatria, difatti numerosi observer da tutto il mondo frequentano la Struttura Complessa di Otorinolaringoiatria di Modena regolarmente, per apprendere la gestione dei casi chirurgici complessi e imparare le nuove tecniche sulla base cranica e orecchio. Proprio da qui sono nate numerose collaborazioni internazionali e multidisciplinari con le più prestigiose Università del mondo che fanno di Modena un polo universitario di eccellenza.

Il convegno prevede un programma intensivo che permetterà l’apprendimento di questa delicata chirurgia mediante lo studio interattivo di casi clinici, sessioni di chirurgia in diretta e simulazione degli interventi mediante approccio step-by-step e lezioni magistrali focalizzate a trattare le tematiche più attuali riguardanti le patologie di tali distretti anatomici. Ogni partecipante avrà l’occasione di assistere interventi live eseguiti con le più moderne tecniche chirurgiche dal professor Daniele Marchioni e dal prof. Giacomo Pavesi su tumori della base cranica come neurinomi del nervo acustico, paragangliomi timpano giugulari e contatti neuro-vascolari dell’angolo-ponto-cerebellare. Gli stessi discenti potranno simulare tutti gli interventi sulla base cranica laterale mediante dissezione su preparati anatomici. Ospiti della faculty internazionale anche il professor Mohamed Badr-el-Dine dell’università di Alessandria di Egitto e il professor In Seok Moon della Università Yonsei Sud Corea, i quali con il Professor Daniele Marchioni coordineranno l’intero evento.

Modena è di fatto diventato un punto di riferimento per il trattamento della patologia della base cranica con approccio multidisciplinare tra le specialistiche di otorinolaringoiatria, neurochirurgia e neuroradiologia interventistica. In particolare, la UOC di Otorinolaringoiatria è un polo di grande attrattiva per il trattamento del neurinoma del nervo acustico, interventi sulla base cranica sia laterale che anteriore e orecchio con circa un numero complessivo di 250 interventi l’anno. Negli Ambulatori dedicati alla chirurgia della base-cranica e del nervo facciale vengono seguiti circa più di 300 pazienti/anno. Tra le particolarità è stata codificata a Modena la via di approccio chirurgica transpromontoriale endoscopica per il trattamento del neurinoma del nervo acustico con approccio mininvasivo, questo nuovo intervento chirurgico è stato poi adottato dalle università internazionali quali la Harvard di Boston, la Vanderbilt di Nashville, l’Università di New York e Dallas dove la nostra equipe Modenese è stata invitata a tenere diversi corsi come docente.

LEGGI ANCHE: