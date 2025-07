Accoltella 24enne dopo una lite, 21enne arrestato per tentato omicidio

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

MODENA - Sabato 12 luglio scorso, la Polizia di Stato di Modena ha proceduto al fermo di indiziato di delitto nei confronti di un cittadino ivoriano di 21 anni gravemente indiziato del reato di tentato omicidio aggravato dai futili motivi. Intorno alle ore 14 è giunta una segnalazione alla Sala Operativa della Questura riguardo all’arrivo di un uomo, un cittadino tunisino di 24 anni, presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Baggiovara in codice rosso per una ferita d’arma da taglio in zona emitorace destro. Il personale della Squadra Mobile e della Squadra Volante della Polizia di Stato, in seguito ad immediati accertamenti, è risalito al luogo dell’aggressione, ovvero l’area esterna del residence di via delle Costellazioni a Modena, dove è stato individuato e sottoposto a sequestro un grosso coltello ancora intriso di sostanza ematica.

Dall’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza esterna, che avevano ripreso se pur parzialmente quanto accaduto, si è appurato che l’indagato, dopo aver discusso con un altro ragazzo, era entrato nel palazzo per uscirvi poco dopo con un coltello, con il quale lo aveva aggredito. Il 21enne si era quindi dato alla fuga, lasciando nella sua stanza cellulare e documenti. Gli agenti della Squadra Mobile hanno avviato immediate ricerche al fine di rintracciare il presunto aggressore, allertando anche i militari dell’Esercito Italiano in servizio di vigilanza al Parco Novi Sad nell’ambito dell’Operazione “Strade Sicure”. Poco dopo proprio una pattuglia dell’Esercito aveva notato l’indagato nei pressi di piazza Tien An Men in sella ad una bicicletta in direzione stazione ferroviaria. Prontamente sono state informate le pattuglie della Squadra Mobile che hanno raggiunto il luogo dove si trovavano i militari con la persona rintracciata.

Nella giornata di ieri, lunedì 14 luglio, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena, come da richiesta della Procura, ha convalidato il provvedimento di fermo ed ha applicato alla persona indagata la misura cautelare in carcere.

