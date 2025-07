Aimag, “Carpi Comune – Sinistre Unite”: “Forti dubbi sulla partnership su Hera”

CARPI - Nota stampa di Luca Fedrigotti per la lista civica "Carpi Comune - Sinistre Unite"

"La lista civica Carpi Comune, in coerenza con quanto ha sostenuto in tutti questi anni, esprime forti dubbi sulla futura, annunciata partnership tra Aimag e HERA. Una partnership industriale che, a nostro modo di vedere, per come si andrà configurando, metterà seriamente a rischio, in modo definitivo, il controllo pubblico della società Aimag. Un controllo pubblico che, a nostro avviso, è lo strumento più congeniale per garantire le prerogative che finora hanno caratterizzato l’azienda, ovvero alta qualità dei servizi, tariffe eque per i cittadini, elevate prestazioni nella raccolta differenziata (senza ricorrere ai termovalorizzatori).