Asp Ghirlandina Modena, individuati i rappresentanti del Comune

MODENA - Sono Clotilde Nuzzo e Roberto Mariani i due candidati scelti dal sindaco Massimo Mezzetti per rappresentare il Comune nel Consiglio di amministrazione nella nuova “Asp Ghirlandina Modena”, nata dalla fusione di “Asp Charitas” e “Asp Patronato pei Figli del Popolo e Fondazione San Paolo e San Geminiano”. Adesso i loro nominativi saranno proposti per la nomina all’Assemblea dei soci.

Avvocata modenese, classe 1983, Clotilde Nuzzo negli anni si è occupata di consulenza legale per fondazioni e società ed è “Responsabile Safeguarding" per diverse associazioni sportive del territorio modenese. Dal 2019 ad oggi ha fatto parte del Consiglio d'amministrazione della “Asp Patronato pei Figli del Popolo e Fondazione San Paolo e San Geminiano” in rappresentanza del Comune di Modena.

Esercita invece attività forense in materia penale, con particolare riferimento ai reati contro la Pubblica amministrazione, l'avvocato modenese Roberto Mariani (n. 1959), attuale presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Modena per il quale è stato anche responsabile del Corso di Formazione Forense. Oltre ad aver svolto attività di docenza presso la Scuola di specializzazione di Unimore. Mariani ha fatto parte dal Consiglio d’amministrazione della “Asp Charitas”.

Nata ufficialmente il 1° luglio 2025, l’Asp Ghirlandina prende forma già tra il 2006 e il 2008 e unisce due storie d’eccellenza nel campo dei servizi alle persone con disabilità e ai minori in situazione di disagio. “Charitas Asp”, nata nel 1942, è stata punto di riferimento a livello nazionale per l’accoglienza di persone adulte con disabilità gravi e gravissime, spesso in condizioni non più gestibili in ambito familiare o in altre strutture. Mentre “Asp Patronato pei Figli del Popolo e Fondazione San Paolo e San Geminiano”, storica istituzione modenese fondata nel 1874, ha accompagnato generazioni di adolescenti in situazioni di disagio familiare, offrendo inizialmente istruzione e orientamento al lavoro, e successivamente anche un prezioso supporto extrascolastico.

