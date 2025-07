Ausl Ferrara, la dottoressa Caterina Palmonari Direttrice della nuova Unità Operativa Complessa “Screening Oncologici”

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

FERRARA - La dottoressa Caterina Palmonari è la Direttrice della nuova Unità Operativa Complessa “Screening Oncologici”, afferente al Dipartimento ad Attività Integrata Onco-Ematologico delle Aziende sanitarie ferraresi. La nomina arriva a seguito di procedura di selezione pubblica per il conferimento dell’incarico quinquennale.

Un incarico che testimonia l’impegno delle Aziende nel garantire continuità strategica e valorizzazione delle competenze nella governance dei programmi di prevenzione oncologica.

La dott.ssa Palmonari, attuale Direttrice del Distretto Sanitario Ovest, ruolo che continuerà a ricoprire ad interim, vanta una lunga attività professionale dedicata alla prevenzione, alla sanità di iniziativa e alla gestione dei programmi di screening oncologici.

Negli anni, la crescente complessità e articolazione dei programmi di screening – in termini di popolazione target, personalizzazione dei percorsi e gestione integrata – ha reso sempre più centrale la figura del direttore di struttura, come testimoniato anche da simili incarichi in ambito regionale.

La Struttura Complessa “Screening Oncologici” è il centro nevralgico per l’organizzazione, la gestione e la valutazione dei programmi di screening per la diagnosi precoce del tumore della mammella, della cervice uterina, del colon-retto e dell’epatite C, rivolti a un bacino d’utenza di oltre 340.000 residenti.

Tra le principali attività della struttura:

Coordinamento dei programmi di screening in conformità ai protocolli regionali e nazionali;

Monitoraggio della qualità dei percorsi diagnostici e terapeutici;

Gestione del Centro Spoke provinciale per il rischio eredo-familiare di tumori mammari e ovarici;

Supporto alla Direzione Strategica per la definizione dei PDTA oncologici;

Sviluppo del programma regionale di screening per l’epatite C;

Formazione, ricerca applicata e valutazione delle performance.

“Attivando questa nuova Unità operativa – sottolinea la Direttrice Generale, dottoressa Nicoletta Natalini - le Aziende sanitarie ferraresi confermano la volontà di investire nella continuità, nella qualità e nell’innovazione dei programmi di screening, fondamentali per la prevenzione, diagnosi precoce e la cura tempestiva delle patologie oncologiche. La Dott.ssa Palmonari in questi anni ha dimostrato visione strategica e un impegno costante nella promozione della prevenzione e della salute pubblica. Sono convinta che riuscirà a conseguire traguardi ancora più ambiziosi sul fronte dell’adesione agli screening, e le formulo auguri di buon lavoro”.

“Gli screening oncologici sono strumenti fondamentali di sanità pubblica – commenta a sua volta la Dottoressa Palmonari - consentono di diagnosticare precocemente le patologie oncologiche, ridurre la mortalità e migliorare la qualità della vita delle persone. Insieme ai professionisti del Centro Screening e del Gruppo tecnico scientifico lavorerò per rafforzare ancora di più l’adesione ai programmi, personalizzare i percorsi per i cittadini positivi allo screening, garantire coerenza e appropriatezza nei successivi passaggi diagnostico-terapeutici. L’obiettivo è rendere gli screening sempre più vicini, accessibili e di qualità per tutta la popolazione della nostra provincia.”

Dal 2019 la Dott.ssa Palmonari ha diretto l’Unità Operativa Dipartimentale di Epidemiologia, Screening Oncologici e Programmi di Prevenzione, contribuendo in modo significativo al raggiungimento di performance di adesione superiori alla media regionale. Dal 2014 è anche Responsabile del Centro Provinciale Spoke per il rischio eredo-familiare di tumori alla mammella e all’ovaio, e dal 2021 Referente provinciale dello screening per l’eradicazione dell’HCV.

Specializzata in Patologia Clinica e Dottore di Ricerca in Scienze Biomediche presso l’Università di Ferrara, la Dott.ssa Palmonari ha inoltre consolidato negli anni una solida formazione manageriale in sanità, frequentando corsi di alta formazione presso istituzioni quali SDA Bocconi, LUISS Business School, AGENAS e l’Università di Milano, con particolare attenzione all’integrazione socio-sanitaria e alla gestione di strutture complesse.

