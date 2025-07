Bomporto, rifacimento della carreggiata e manutenzione della pista ciclabile in via Verdeta

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

BOMPORTO - Nel 2025 il Comune di Bomporto sta procedendo con lavori di manutenzione stradale e rinnovo della segnaletica, in coordinamento con l'Unione dei Comuni del Sorbara. "Un’attenzione - si legge nella nota stampa diffusa dal Comune - che conferma la volontà di questa Amministrazione di mettere al centro la sicurezza di chi ogni giorno vive e attraversa il territorio comunale". Tra gli interventi già realizzati, si segnala il rifacimento completo della carreggiata di via Verdeta, nel tratto compreso tra via Ravarino Carpi (SP01) e via Cristo, con la messa in quota di botole, chiusini e pozzetti, e il successivo ripasso della segnaletica orizzontale. Sempre su via Verdeta, è stata oggetto di manutenzione anche la pista ciclabile, con la sistemazione dei tratti danneggiati tra il cimitero di Sorbara e il confine con il Comune di Bastiglia.

Sul fronte della segnaletica orizzontale, sono stati eseguiti interventi su via Ravarino/Carpi a Bomporto, con il rifacimento degli attraversamenti pedonali e delle fasce d’arresto in corrispondenza degli incroci. È stata inoltre ripassata la segnaletica in prossimità dei dossi nella zona scolastica di via Tevere, tracciato il nuovo velodromo di Sorbara e ripristinato il semaforo di Villavara, danneggiato dagli eventi meteo eccezionali del 16 giugno scorso.

E restando in tema di segnaletica stradale, nei prossimi mesi sono in programma ulteriori interventi che interesseranno via Ravarino/Carpi a Sorbara, via Canaletto, via Gorghetto e via Panaria Bassa nelle località di Gorghetto, San Michele e Solara, con particolare attenzione agli attraversamenti pedonali e alle fasce d’arresto. È inoltre previsto il tracciamento dei parcheggi in via Paisiello e via Cimarosa a Bomporto, e in via Leonardo da Vinci a Solara, a completamento degli interventi di asfaltatura eseguiti nel 2024. Nella stagione autunnale, inoltre, è prevista la manutenzione delle strade bianche mediante impiego di graeder (moto livellatrice) con ricarica di materiale inerente qualora necessario.

“Queste opere – affermano la sindaca di Bomporto, Tania Meschiari, e l’assessore alla Sicurezza urbana, Mobilità sostenibile e Viabilità, Andrea Berselli – rappresentano investimenti concreti per garantire la sicurezza, in particolare nei punti strategici come scuole, incroci e percorsi pedonali. La pianificazione degli ulteriori interventi prosegue area per area, con la massima attenzione alle problematiche di maggiore rilievo anche evidenziate dai cittadini”.

L’Amministrazione comunale ribadisce l’impegno a monitorare costantemente lo stato della rete viaria e a mantenere un dialogo aperto con Provincia e altri enti, con particolare riferimento alla situazione dei centri di Solara e Gorghetto, che da tempo segnalano la necessità di misure per limitare velocità.

