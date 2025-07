Bundan Celtic Festival 2025, il programma del weekend

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

BONDENO - La golena della Rocca si appresta a ricevere il massiccio afflusso di pubblico atteso per il weekend, nell’edizione 2025 del Bundan Celtic Festival. Una festa celtica che celebra il suo diciannovesimo anno ritrovando le magiche atmosfere della Rocca.

Il sindaco Simone Saletti non nasconde che avere ritrovato questo Patrimonio Unesco significa potere vivere ambientazioni totalmente diverse, in «un’esperienza immersiva e culturale che soltanto la riapertura della Rocca ha potuto rendere possibile».

La tre giorni restante della festa, che è scattata con il suo prologo, giovedì sera, avrà un copione ormai collaudato: apertura del mercatino tematico nel tardo pomeriggio, laboratori di archeologia sperimentale per vedere come gli antichi realizzavano i loro gioielli e monili (ne “I Celti ritrovati”). Poi, esibizioni di asce, lance, guerrieri antichi e ninfe che si aggirano tra gli alberi della golena. Ci saranno anche numerose esperienze aperte alle famiglie e ai più piccoli, come “Biblio Witch” a cura dell’Antro della Strega, la lettura di fiabe e leggende nordiche. Ogni sera, dalle 19, l’apertura degli stand gastronomici (che sabato e domenica saranno aperti anche dalle ore 12) nei quali gustare delizie dal sapore antico, con la novità del pesce inserito nel menù. Accanto a birre, idromele e tutto quanto fa parte ormai dell’immaginario “celtico”. Sul piano musicale, dopo l’apertura dedicata ai Rota Temporis (che ritorneranno anche nella serata di chiusura) e Les Irlandiis, si prosegue venerdì 18 con Sewer Sailors e Uncle Bards ad Dirty Bastards, rispettivamente alle 21,30 e alle 23. Sabato 19, i concerti saranno addirittura tre con The Morsellis (ore 20), Daridel (21,30) e The Clurs (ore 23). Domenica, il gran finale, con l’accensione dell’ultimo fuoco sacro e le esibizioni di Café Havana Sambuca e Lambrusco (ore 21) ed ancora i Rota Temporis, a chiudere alle 23 il ricco programma di spettacoli.

«Valorizzeremo la Rocca dopo 13 anni dal terremoto – dicono gli organizzatori –. Innanzitutto, con una esposizione al primo piano, che ripercorrerà i vari rievocatori storici e il loro impegno, attorno all’immagine dell’antico guerriero».

Il sindaco Saletti ha voluto ringraziare i tantissimi volontari impegnati per la buona riuscita dell’evento, oltre ai musicisti e alle persone addette ai servizi. Il Gruppo Archeologico Bondeno assicurerà visite guidate alla Rocca, in cui verranno descritti i vari passaggi del restauro post-sisma. Per tutti i visitatori, ci sarà l’opportunità di usufruire della navetta, ovvero del “celtic-bus” gratuito, che farà la spola dalla stazione dei treni alla festa, dalle ore 18 alle 3 di notte, mentre domenica il tragitto in corriera verrà garantito dalle ore 16 alla mezzanotte. Ampia anche la disponibilità di parcheggi e massimo il livello di sicurezza garantito da forze dell’ordine e volontari.

