Cassa espansione Secchia, i comitati: “Bene avanzamento dei lavori, ma pessima notizia il rinvio della gara di appalto per la nuova diga”

MODENA - I comitati "Arginiamo", "Secchia", "Salute ambiente di Campogalliano" e "Respiriamo aria pulita Modena" intervengono in merito ai lavori in corso alla cassa di espansione del fiume Secchia, in seguito al sopralluogo del presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale:

"Cassa di espansione del Secchia: bene l'avanzamento lavori sugli argini, ma pessima notizia ill rinvio della gara di appalto per la nuova diga. L'Insicurezza è garantita ancora per anni.

Mentre proseguono i lavori alla cassa di espansione del Secchia per il rialzo e l'allargamento degli argini è necessario ricordare che i lavori serviranno ad adeguare la cassa solo alle piene medie e che il progetto attuale è diviso in tre fasi, rialzo e allargamento degli argini, demolizione e ricostruzione della diga e infine allargamento dell'area della cassa, ma anche se una sola delle fasi non sarà completata il risultato sarà nullo, perché non sarà adeguato l'aumento della capacità della cassa. Apprendiamo in questi giorni da Aipo del rinvio della gara d'appalto per il rifacimento della diga che controlla il funzionamento della cassa di espansione causa la necessità di adeguare il progetto a nuove prescrizioni, inoltre rimangono incertezze sui finanziamenti per lo scavo dell'area dove verrà allargata la cassa.

Quindi nonostante i lavori procedano a pieno ritmo da parte di Aipo, a causa dei ritardi della regione che ha rinviato per 20 anni i lavori di adeguamento della cassa di espansione la situazione attuale e per molti anni in futuro è quella di una struttura che reggerà solo piene piccole. Solo l'attenzione e la consapevolezza dei cittadini può evitare il ripetersi degli errori fatti dalla regione negli ultimi 20 anni con i continui rinvii alla prima difficoltà, per opere ritenute indispensabili dai tecnici".