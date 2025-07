Centro storico di Modena, dal 1° agosto al 14 settembre divieto di vendere e portare con sè bevande in contenitori di vetro

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

MODENA - Dal 1° agosto al 14 settembre, è vietato vendere per asporto, somministrare o portare con sé bevande in contenitori di vetro nell’area del centro storico di Modena, nella fascia oraria 20.00-7.00. Lo stabilisce la nuova ordinanza firmata in questi giorni dal sindaco e che riguarda l’area del centro delimitata da viale Martiri della Libertà, viale Rimembranze, viale Vittorio Veneto, piazzale Aldo Moro, via Berengario, via Monte Kosica, viale Crispi, piazzale Natale Bruni, viale Caduti in Guerra e largo Garibaldi.

Il provvedimento, condiviso nel Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, anticipa di due ore il divieto già presente nel regolamento di Polizia Urbana e mira a tutelare l’incolumità dei cittadini e il decoro urbano durante il periodo estivo, caratterizzato da eventi con grande affluenza di pubblico che possono favorire l’abbandono di bottiglie e recipienti di vetro sulle strade. La presenza di contenitori in vetro abbandonati, spesso rotti o potenzialmente utilizzabili in modo improprio, rappresenta infatti un rischio per la sicurezza delle persone e contribuisce al degrado degli spazi pubblici.

La mancata osservanza del divieto di vendita o somministrazione comporta una sanzione amministrativa compresa tra 77 e 462 euro. Per la trasgressione del divieto di detenzione di contenitori in vetro è invece prevista una sanzione amministrativa da 50 a 300 euro. In entrambi i casi potrà essere disposto il sequestro amministrativo dei materiali.

LEGGI ANCHE: