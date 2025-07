Dimissioni Reggianini, Coordinamento PD Città di Modena: “Ringraziamo Stefano per la decisione a tutela della nostra comunità politica”

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

MODENA - “Come comunità politica siamo solidali e dispiaciuti per la decisione di Stefano Reggianini di abbandonare la guida del Partito Democratico della Federazione di Modena - hanno affermato il segretario cittadino Diego Lenzini assieme al coordinamento dei circoli PD della città di Modena - a lui va il nostro ringraziamento per la generosità di una scelta che dobbiamo accettare e rispettare, dettata sia dalla volontà di tutelare la sua sfera personale, messa a dura prova negli ultimi giorni, che di salvaguardare il nostro partito”.

“Siamo certi della sua integrità e serietà e avrà modo di dimostrarlo, poiché in questa vicenda è Stefano la parte lesa, primo a denunciare e ad informare le amministrazioni comunali - proseguono - rispediamo quindi al mittente lo sciacallaggio politico vergognoso di queste settimane ad opera della destra”.

“Una destra che dimentica i condannati che siedono nei loro banchi in Parlamento, ma che è pronta a speculare fingendo di non sapere chi ha denunciato e chi è parte lesa in questa vicenda - ribadiscono - fatti che saranno chiariti a livello giudiziario sulla base delle oltre 300 pagine di denuncia che aMo ha presentato.

“E’ certamente un momento complesso per la nostra comunità - aggiungono Lenzini e i segretari di circolo - ma il partito cittadino ha tutti gli organismi pienamente legittimati e operativi per fare politica in consiglio comunale e in città, oggi come ieri. Questo vale per la città come tutti i territori della provincia”.

"Entro venti giorni sarà eletto il nuovo segretario, così come gli altri organi dirigenti provinciali e il messaggio che vogliamo dare agli iscritti ed elettori è che il Partito Democratico è pienamente in campo per continuare, come sempre, ad occuparsi e battersi per i temi che interessano il nostro territorio - concludono - siamo il primo partito in città e in provincia e siamo certi che la nostra comunità politica uscirà da questa vicenda più forte di prima”.

