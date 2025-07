Doppio gioco di Raptor Engineering nel Tricolore GT al Mugello

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

Le premesse erano buone e i risultati all’esordio di Vallelunga non sono mancati. Ecco perché Raptor Engineering si rituffa con entusiasmo negli impegni del Campionato Italiano GT Sprint 2025, che dopo la tappa iniziale sul circuito romano si sposta in Toscana e nel weekend del 13 luglio marca il secondo atto stagionale al Mugello Circuit. Una sfida nella sfida quella che per il team modenese corre lungo i 5245 metri dello storico tracciato che sorge fra le dolci colline mugellane, uno dei più variegati, esaltanti e impegnativi in assoluto che gli alfieri della compagine diretta da Andrea Palma e Isabelle Maserati dovranno affrontare. Ancor di più se di fatto gli equipaggi attesi al via in GT Cup sulle Porsche 911 GT3 Cup della squadra sono perlopiù alle prime esperienze. A 18 anni e dopo una sola stagione nella Porsche Carrera Cup Italia, Flavio Olivieri ha comunque iniziato a raccogliere risultati importanti nel suo percorso di crescita nel mondo delle Gran Turismo. Iscritto in classe Pro-Am, il rookie romano è alla prima stagione nel Tricolore GT e prende parte sia alla serie Endurance sia appunto alla Sprint, dove nella prima tappa di Vallelunga, suo circuito di casa, ha brillato in coppia con Giacomo Barri vincendo gara 1 e centrando il secondo posto in gara 2. Ora per Olivieri c’è la grande sfida di affrontare l’appuntamento del Mugello in equipaggio singolo, fattore che lo vedrà scontare un piccolo handicap tempo al pit-stop obbligatorio e che lo metterà alla prova arrivando al weekend toscano proprio da leader della classifica. Per lui, ancora giovanissimo, nel contempo un supplemento di esperienza da maturare che potrebbe valere molto e un’occasione da non sprecare, aldilà del risultato.

In classe Am, sulla seconda Porsche da oltre 500 cavalli by Raptor Engineering si alternerà invece una coppia di gentleman driver, anch’essi romani, a caccia di qualche rivincita dopo che sul circuito di casa hanno ottenuto un incoraggiante settimo posto in gara 1 seguito però da un ritiro per le conseguenze di un testacoda in gara 2. L’esperienza già maturata nel GT Italiano da Giovanni Naldi, pilota romano classe 1987, e il test effettuato insieme proprio al Mugello a inizio luglio potranno rivelarsi molto utili negli equilibri della formazione, completata dalla new-entry classe 1982 Matteo Cianfoni, alla stagione d’esordio nella massima serie tricolore. Dopo prove libere venerdì e qualifiche sabato mattina, sempre sabato il Mugello ospita gara 1 della GT Cup a partire dalle 15.00, mentre domenica il via di gara 2 è previsto alle 14.40. Entrambe sulla distanza di 50 minuti + 1 giro con pit-stop obbligatorio per cambio pilota, le due corse saranno trasmesse in diretta su ACI Sport TV (canale Sky 228) e in live streaming sul sito dello stesso network federale e sui canali social del Campionato Italiano Gran Turismo.

La team manager Isabelle Maserati: “Quello del Mugello sarà un fine settimana davvero interessante per la squadra, prontissima a dare il meglio e confermarsi in lotta nelle prime posizioni come a Vallelunga. Sarà molto impegnativo per Olivieri: l’occasione e il circuito ideali per allenarsi e proseguire il suo percorso di crescita, che a 18 anni appena compiuti arriva a un momento molto importante ed è giusto che si metta alla prova e ne sia anche entusiasta. Una tappa che ci dirà molto in vista poi del prosieguo del Tricolore e che abbiamo preparato raccogliendo dati specifici nel test svolto a inizio luglio proprio al Mugello. Nell’occasione c’erano anche Naldi e Cianfoni, che hanno iniziato un percorso di lavoro condiviso e si stanno trovando molto bene. Arrivano al secondo round di campionato con grandi motivazioni e maggiori certezze, confidiamo possano prendersi la rivincita rispetto all’ultima gara disputata”.

