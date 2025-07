Falsa mail dal Ministero della Salute invita ad aggiornare il Fascicolo Sanitario Elettronico: attenzione alla truffa

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

In rete circolano false comunicazioni sul Fascicolo Sanitario Elettronico. In questi giorni, mette in guardia la Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Sorbara, migliaia di cittadini italiani stanno ricevendo email apparentemente inviate dal Ministero della Salute, con un messaggio chiaro e inquietante: "Aggiorna il tuo Fascicolo Sanitario Elettronico o perderai l’accesso". Ma è tutto falso. Ha la firma del Ministero della Salute, ma è una truffa

Le email in questione sono costruite con cura: logo ministeriale, tono formale, riferimenti al Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), Il messaggio invita a cliccare su un link per “verificare l’identità” o “mantenere attivo il servizio”. Una volta dentro, si apre una pagina web che imita quella ufficiale del Ministero, dove viene richiesto un codice (presente nell’email) e, subito dopo, dati personali e bancari. Il Fascicolo Sanitario Elettronico è diventato uno strumento fondamentale per milioni di italiani: referti, prescrizioni, vaccinazioni, ricoveri, tutto è lì. L’idea di essere esclusi dal sistema, può spingere anche gli utenti più attenti a cliccare senza pensarci. Il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso urgente sui propri canali ufficiali: "Non è stata inviata alcuna comunicazione via email riguardante l’accesso al FSE. Le email in circolazione sono false e pericolose. L’invito è chiaro e ripetuto: non cliccare sui link, non fornire dati personali, cancellare immediatamente il messaggio ricevuto".

Come riconoscere una truffa travestita da comunicazione ufficiale

Ecco alcuni segnali:

Mittente sospetto: l’indirizzo email può contenere errori o domini non istituzionali

Tono allarmistico: frasi come “accesso sospeso” o “verifica urgente” sono tipiche del phishing.

Richieste di dati sensibili: nessun ente pubblico chiede dati bancari via email.

Errori grammaticali: anche le truffe più sofisticate possono tradirsi con una sintassi incerta.

Link sospetti: passandoci sopra con il mouse, spesso si nota un indirizzo web che non coincide totalmente con quello ufficiale.

Qualora si avesse ricevuto uno di questi messaggi truffa, la cosa importante da fare è: non cliccare su alcun link, non inserire dati personali o bancari, cancellare immediatamente l'email.

