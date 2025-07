Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

Francesca Monari Giornalista ad honorem dell'Ordine dei Giornalisti dell'Emilia-Romagna. Prestigioso riconoscimento per la penna mirandolese, che i nostri lettori conoscono bene, e che ha prodotto importanti scritti sui temi del lavoro e della cultura per Sul Panaro.net.



Il tesserino è stato consegnato alla Monari a Mirandola martedì scorso direttamente dal Presidente dell'Ordine dei Giornalisti, Silvestro Ramunno, il quale con la sua Giunta ha fortemente voluto segnare questo passo alla 'insegna dei diritti. Infatti, quello della nostra Francesca è il primo tesserino di questo tipo che viene dato nella nostra regione: per merito e non per qualifiche contrattuali.

"Il Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna - si legge nella pioneristica delibera - ha valutato la sua produzione di articoli su testate giornalistiche regolarmente registrate; ha valutato che tale produzione è stata sottoposta al vaglio dei direttori delle testate; ha considerato che la richiesta di iscrizione è stata sostenuta da giornaliste e giornalisti con ruoli di responsabilità (il riferimento è in particolare ad Antonella Cardone direttrice di SulPanaro.net - a destra - e Filippo Pederzini ex direttore dell'Indicatore Mirandolese e responsabile comunicazione e ufficio stampa di Aliante cooperativa sociale, Ndr) e in considerazione della particolare condizione della richiedente ha deliberato, in via straordinaria ed eccezionale, un tesserino di giornalista honoris causa".

Non finisce qui, perché il lavoro fatto per riconoscere l'iscrizione alla Monari sarà portato avanti anche a Roma, dove l'Emilia-Romagna chiede all'Ordine nazionale di definire i criteri di accesso all'albo per persone che non possono esperire un tradizionale percorso di iscrizione, ma hanno tutti i meriti e le qualità per diventare Giornalista.

Mirandola fa scuola: è proprio qui che un'anima straordinaria e attenta come quella di Francesca Monari ha trovato terreno fertile per la sua instancabile voglia di raccontare ed essere di aiuto. Ultimamente Francesca si è concentrata sulle rubriche di giardinaggio, cucina, viaggi che ha realizzato per noi (come ad esempio il Caffè della domenica), e le sue delicate e puntute interviste "a chi ce l'ha fatta", ma per anni ha scritto di lavoro e selezione del personale, dando dritte e consigli utilissimi ai lavoratori e alle aziende della zona vista la sua esperienza professionale passata proprio in questo ambito.



E' un lavoro che porta avanti sulla sua pagina Facebook Mirandola offro lavoro (qui il link) e che le è valso anche il conferimento della benemerenza cittadina da parte del Comune di Mirandola. Ora dall'Ordine dei Giornalisti un gesto concreto di apprezzamento per i suoi meriti giornalistici. E noi siamo orgogliosi di lei!

