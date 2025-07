Il Pd di Modena contro i tagli ai teatri, Di Padova: “Comune solleciti il Ministero per rivedere l’assegnazione delle risorse”

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

MODENA - “Dopo avere appreso del taglio al fondo unico per lo spettacolo deciso da parte del Ministero della Cultura, con tanto di imbarazzanti esultanze da parte degli esponenti della destra locale - ha dichiarato la consigliera comunale del Partito Democratico Federica Di Padova - come gruppo abbiamo deciso di presentare un’interrogazione in consiglio comunale per conoscere con precisione quali saranno le ricadute di questa scelta sulle realtà teatrali modenesi”.

“Questi tagli sono una scelta politica chiara, che va nella direzione di ridurre gli investimenti pubblici in cultura e colpire quelle realtà che, lavorando a stretto contatto con le comunità locali, spesso suppliscono alle carenze in ambito educativo e sociale - prosegue Di Padova - e proprio per questo è fondamentale che l’Amministrazione Comunale metta in campo misure atte a sostenere chi sarà penalizzato”.

“Riteniamo inoltre che sia necessario avviare un confronto pubblico coi cittadini e gli operatori culturali affinché il Comune porti avanti un’istanza condivisa in difesa della cultura - conclude Di Padova - e che assieme alla Regione Emilia-Romagna ed Anci richieda al Ministero una revisione dei criteri di assegnazione dei fondi allo scopo di valorizzare e riconoscere il valore pubblico del teatro nei nostri territori”.

