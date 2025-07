Incendio al centro di raccolta Clara a Bondeno, il centro di Scortichino integrerà gli orari

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

BONDENO - La mattina dopo il tremendo rogo, che ha completamente distrutto l’area di “flessibilizzazione” e il centro raccolta di via Rossaro, a Bondeno, le macerie erano ancora fumanti. Vigili del fuoco e forze dell’ordine hanno lavorato fino alla tarda serata di lunedì per gestire l’emergenza, ma il giorno dopo è già viva la voglia di ripartire, con una serie di misure che sono immediatamente attuabili e le prospettive per arrivare alla ricostruzione del centro di via Rossaro già condivise dalle parti.

Durante un sopralluogo compiuto dal sindaco di Bondeno Simone Saletti, proprio in via Rossaro, sono stati notati piccoli accenni di un focolaio in atto, residui del rogo che era partito lunedì pomeriggio dalle sterpaglie vicine alla strada provinciale e che hanno avvolto rapidamente il centro raccolta.

Ieri, i vigili del fuoco volontari di Bondeno sono intervenuti per le verifiche e rimettere immediatamente in sicurezza l’area. Proprio i pompieri di via Guidorzi hanno dato supporto al comando provinciale di Ferrara per le operazioni di spegnimento, mentre un’azienda privata è stata chiamata lunedì sera per “smassare” i cumuli fumanti e facilitare le operazioni.

«Clara Spa, che è l’azienda incaricata della raccolta dei rifiuti, ha già avviato le procedure per il risarcimento assicurativo, che costituisce il primo passaggio per un ritorno alla normalità – spiega il sindaco Saletti –. Mi sono recato anche a Scortichino, dove è presente l’altro centro raccolta di Clara, nella zona artigianale, per parlare con gli operatori a proposito dell’estensione dell’orario. Gli orari che erano previsti per Bondeno, infatti, saranno traslati e integrati nella nostra frazione, per consentire ai cittadini di continuare a fruire del servizio rifiuti».

I nuovi orari del centro raccolta di Scortichino sono i seguenti. Lunedì (ore 8-13 e il pomeriggio fino alle 17), martedì (ore 8-13), giovedì (ore 8-13), venerdì (ore 12-17), mentre il sabato è previsto un orario continuato, dalle 8 alle 17,30. Unica giornata di chiusura resta il mercoledì.

