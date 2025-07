Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

L’Emilia-Romagna conferma l’amicizia con il popolo Saharawi. Volti sorridenti, bandiere Saharawi e i vestiti tradizionali di un “popolo senza terra” che è gemellato con la Regione Emilia-Romagna dal 1996, quasi 30 anni di lotta comune che culminano con la ricostituzione a breve dell’intergruppo Saharawi tra i consiglieri dell’Assemblea legislativa e una missione comune Giunta-Assemblea nei campi Saharawi: la conferma della collaborazione tra l’Emilia-Romagna e il popolo Saharawi arriva nel corso della mattinata trascorsa in Assemblea legislativa da una trentina di bambini Saharawi accompagnati dai rappresentanti delle associazioni di Parma, Reggio Emilia, Modena e Bologna che stanno accogliendo ragazze e ragazzi. A fare gli onori di casa il presidente dell’Assemblea legislativa Maurizio Fabbri e la vicepresidente dell’Assemblea Barbara Lori.

“Sono contento di essere qui con voi per conoscere le vostre attività e le vostre battaglie e per confermarvi la vicinanza e il sostegno dell’Assemblea legislativa. Anche in questa legislatura ricostituiremo l’intergruppo di amicizia con il popolo Saharawi”, spiega il presidente Fabbri, mentre Lori ricorda come “la Regione Emilia-Romagna sostiene da decenni la causa Saharawi, abbiamo toccato con mano i lavori fatti grazie ai nostri progetti e a quelli dei Comuni che operano nei campi. Per tutti noi oggi è una giornata di gioia perché accogliamo questi bambini, una speranza per il futuro”.

Lori ha anche ringraziato le tante associazioni che da tre decenni sono in prima linea tanto nell’accoglienza, quanto nelle attività nei campi Saharawi. L’impegno di viale Aldo Moro è stato confermato da Luca Rizzo Nervo, delegato del presidente della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale, sui temi dell’integrazione e dell’immigrazione, mentre Fathima Mahafud, rappresentante del Fronte Polisario in Italia, il rappresentante politico del popolo Saharawi, ha ringraziato la Regione Emilia-Romagna, i Comuni e le associazioni per il lavoro di questi anni e confermato la volontà di proseguire nell’impegno comune. Rizzo Nervo ha annunciato come la giunta stia organizzando un missione nei campi Saharawi a cui, aggiunge Lori, parteciperà anche una delegazione di consiglieri regionali.

LEGGI ANCHE: