Limidi di Soliera, nuovo impianto di raffrescamento e defibrillatore all’azienda Chimar

SOLIERA - L'headquartier di Limidi di Soliera di CHIMAR, azienda specializzata nell’imballaggio industriale, si arricchisce di un nuovo impianto di raffrescamento per l’area produttiva e della dotazione del primo DAE, defibrillatore automatico esterno.

“Le persone sono da sempre al centro della nostra attività e la salute ed il benessere dei nostri collaboratori sono fondamentali; per questa ragione abbiamo installato un nuovo impianto di climatizzazione nell’area produttiva della sede di Limidi di Soliera”, ha dichiarato Marco Arletti, amministratore delegato CHIMAR.

L’investimento - spiega l'azienda tramite una nota stampa - ha consentito la creazione di condizioni sostenibili per i dipendenti delle aree produttive, con l’obiettivo di mitigare le temperature estive sempre più torride negli ultimi anni. In particolare, le unità di raffrescamento sono gestite da un sistema di comando centralizzato e, grazie alla visione strategica legata ai temi di sostenibilità e transizione ecologica, tutto il sistema è alimentato da energia green autoprodotta con l’impianto a pannelli fotovoltaici, anch’esso di recente installazione. Per i prossimi anni è prevista l’installazione degli impianti di raffrescamento anche nelle altre sedi produttive che nel frattempo sono state dotate di sistemi di produzione di energia pulita.

“Abbiamo voluto dotarci, anche in azienda, di un sistema DAE, defibrillatore automatico esterno; infatti, durante il corso di aggiornamento di Primo Soccorso, svolto in collaborazione con la Croce Rossa di Carpi, sono emersi i vantaggi di questo dispositivo medico salvavita”, continua Marco Arletti.

L’azienda non si è limitata all’acquisto ed installazione secondo norme di legge del DAE: il dispositivo è stato infatti registrato nel database regionale e pubblicato sul portale e sull’applicazione mobile, App DAE RespondER; il 118 Emilia-Romagna ha incluso il defibrillatore di CHIMAR nel sistema di mappatura dei dispositivi disponibili sul territorio: in questo modo, in caso di necessità in prossimità dell’azienda, il DAE è a completa disposizione per interventi salvavita.

Entrambe le attività rientrano nel piano triennale di sviluppo ESG che delinea le priorità aziendali relative alle tematiche di sostenibilità per una crescita virtuosa e rispettosa dell’ambiente e della comunità in cui opera.

