Mirandola, stava aiutando un amico in negozio: muore dopo la caduta dalla scala

MIRANDOLA - Ha avuto tragiche conseguenze l'incidente occorso ieri, lunedì 7 luglio, in un'attività che si trova all'interno della galleria commerciale in via Bernardi, a Mirandola. E', infatti, deceduto, nonostante l'intervento dei soccorsi del 118, l'uomo di 54 anni caduto da una scala che fin dai primi minuti successivi all'incidente appariva in gravissime condizioni.

L'uomo, il 54enne cinese Li Changsheng, si trovava nell'attività commerciale, un market di alimentari gestito da un connazionale, per dare una mano a quest'ultimo, suo amico, nell'eseguire alcuni lavori al soffitto. Proprio per questo, era salito su una scala e si trovava ad un'altezza di circa tre metri quando all'improvviso avrebbe perso l'equilibrio finendo per cadere a terra.

Nella caduta, ha sbattuto violentemente la testa a terra, perdendo subito i sensi: il titolare del market ha subito chiamato i soccorsi, giunti sul posto con ambulanza, automedica ed elisoccorso, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Si è potuto solamente constatarne il decesso. Sul posto, oltre ai soccorsi, sono poi intervenuti gli agenti di Polizia del Commissariato di Mirandola e la Medicina del Lavoro dell'Ausl, a cui spetterà ora ricostruire nel dettaglio quanto avvenuto ed accertare eventuali responsabilità.

