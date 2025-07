Modena, al via i lavori per il rinnovo di strada Gherbella

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

MODENA - Rifacimento della pavimentazione stradale e ripristino integrale della funzionalità e della sicurezza della barriera di protezione stradale. Sono alcuni dei principali interventi del progetto di rinnovamento di strada Gherbella, la cui partenza è in programma lunedì 21 luglio, con un finanziamento di 300 mila euro approvato dalla Giunta. Lo ha annunciato in Consiglio comunale, nella seduta di lunedì 14 luglio, l’assessore ai Lavori pubblici Giulio Guerzoni, rispondendo a un’interrogazione di Dario Franco (Fratelli d’Italia). Sottolineando restrizioni di corsia di marcia causate da cedimenti di tratti della banchina, e del conseguente impatto sulla congestione del traffico veicolare, in un tratto peraltro già parecchio caratterizzato da densità di mezzi circolanti, l’istanza chiedeva se l’Amministrazione comunale fosse a conoscenza “del forte disagio” per questa situazione, e se fossero previsti, con relative tempistiche, lavori per ripristinare la corretta dimensione della banchina carreggiabile di strada Gherbella. Entrando nel merito dell’istanza, Guerzoni ha rimarcato che la problematica su strada Gherbella “è un elemento di criticità rilevante visti gli importanti flussi di traffico che la caratterizzano”. In particolare, l’assessore ha precisato che i transennamenti e l’apposizione di segnaletica di emergenza posti per ridurre la carreggiata sono stati necessari per garantire le condizioni di sicurezza e mantenere la transitabilità della strada, “sebbene, appunto, in condizioni non ottimali”.

“Purtroppo – ha proseguito Guerzoni – a seguito di diverse valutazioni tecniche e sopralluoghi, è stato appurato che i problemi di via Gherbella non erano risolvibili con un ordinario intervento di manutenzione sul manto stradale in asfalto”. Per questo motivo, ha annunciato l’assessore, è stato redatto uno specifico progetto di rinnovamento di strada Gherbella, finanziato con una somma complessiva di 300 mila euro deliberata dalla Giunta: “È stata data priorità assoluta a questo finanziamento – ha dichiarato Guerzoni, precisando che – nel complesso i lavori (in partenza lunedì 21 luglio) dureranno circa 40 giorni, con l’obiettivo di sfruttare al meglio il periodo del mese di agosto, che vede minor flusso di veicoli in città”.

Nello specifico, tra i diversi interventi, il progetto prevede: il ripristino della pavimentazione stradale, gravemente compromessa da deformazioni causate dall’instabilità del terreno; il ripristino integrale della funzionalità e della sicurezza della barriera di protezione stradale; il consolidamento della sponda del canale tramite un sistema di 84 micropali e la formazione di una nuova banchina stradale, funzionale all’infissione dei pali di sostegno del guard-rail. In conclusione, l’assessore ha puntualizzato di aver chiesto agli uffici di prevedere con l’impresa una organizzazione di cantiere che limiti al massimo i disagi e garantisca la percorribilità della via inevitabilmente, però, con un senso unico alternato gestito semaforicamente.

In replica, Franco ha parlato di tempistiche prospettate consone alla gravità del disagio, “anche se ci saremmo aspettati tempi un po’ meno lunghi, poiché i disagi sono segnalati da diversi mesi”. Il consigliere, infine, ha affermato che il gruppo vigilerà sull’attuazione di quanto indicato, auspicando che “problematiche di questo tipo, che impattano fortemente nella vita dei modenesi, vedano risposte più cogenti e immediate”.

