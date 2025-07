Modena, lavori al sovrappasso autostradale: circolazione sospesa in via Emilia Ovest

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

MODENA - Dal 25 luglio, a Modena, viene sospesa la circolazione in via Emilia ovest in località Bruciata, in corrispondenza del sovrappasso autostradale "A1". La misura si è resa necessaria per consentire lavori di manutenzione straordinaria da parte di Società Autostrade. In prossimità e corrispondenza dei lavori, che avranno una durata di due settimane circa, è vietata la sosta, con rimozione dei veicoli in sosta abusiva.

Per consentire la realizzazione dei lavori sono previsti percorsi alternativi. In direzione Modena il traffico verrà deviato da via Emilia ovest su viale Virgilio, tangenziale Pirandello (direzione Sassuolo - Reggio Emilia), tangenziale Mistral e via Emilia ovest direzione centro (uscita 16 BIS). In direzione Reggio Emilia il traffico verrà deviato sulla tangenziale Pirandello (direzione Carpi - Verona – Bologna e uscita 15), viale Virgilio e via Emilia ovest (direzione Reggio Emilia).

