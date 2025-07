Modena, Pulitanò (FdI): “Borgo sulla Nonantolana, degrado inaccettabile”

MODENA - “Il degrado in alcune aree della nostra città ha superato ogni limite di tollerabilità. Zone come quelle di via Nonantolana e dell’area della stazione ferroviaria sono diventate luoghi simbolo dell’abbandono, dell’insicurezza e dell’incapacità di questa amministrazione comunale. edifici abbandonati accanto al villaggio Torrenova, spesso meta di sbandati. Chiunque transiti in via Nonantolana accanto al villaggio Torrenova si imbatte con estrema facilità in un vecchio borgo composto da quattro edifici diroccati e pericolanti, divenuti edifici abbandonati, e pericolanti divenuto rifugio di sbandati, tossicodipendenti spacciatori e persone senza fissa dimora. Una situazione che si verifica da anni e che deve trovare una soluzione il prima possibile. Per questo chiediamo che il Sindaco emetta finalmente delle ordinanze contingibili e urgenti per la messa in sicurezza dell’area critica. Presenteremo inoltre un’interrogazione in Consiglio comunale per ottenere risposte da parte della Giunta. Il borgo sulla Nonantolana è uno dei tanti esempi di inerzia dell’amministrazione in quelle zone. Nei pressi della stazione chiunque può vedere che quei luoghi sono divenuti ostaggio del degrado più becero, spesso frequentati da soggetti dediti al bivacco e all’illegalità. Fratelli d’Italia chiede che queste aree vengano immediatamente classificate come zone rosse e che quindi diventino soggette a controlli rafforzati e misure straordinarie di sicurezza. La Giunta, guidata dal sindaco Mezzetti, continua a voltarsi dall’altra parte mentre i cittadini vivono quotidianamente nel degrado e nella paura. Serve un piano straordinario di sicurezza urbana: occorre intensificare i controlli, servono presidi delle forze dell’ordine e una riqualificazione urbana reale e non solo annunciata".