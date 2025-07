Modena, senso unico alternato in viale Finzi

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

MODENA - Da martedì 8 luglio, la circolazione stradale in viale Finzi a Modena, nel tratto tra via Forghieri e via Massarenti, sarà a senso unico alternato regolato da impianto semaforico. Il provvedimento, che proseguirà fino a ottobre, è reso necessario per consentire le attività di realizzazione della nuova rotatoria di accesso al comparto Conad. Nell’area la circolazione sarà consentita con velocità massima di 30 chilometri orari.

LEGGI ANCHE: