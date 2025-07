“No Other Land”, il documentario vincitore dell’Oscar 2025 arriva a Concordia

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

CONCORDIA - Lunedì 14 luglio, alle ore 21.00, a Concordia, la Cooperativa Culturale Gioacchino Malavasi si trasforma, per una sera, in sala cinematografica, salotto e luogo pubblico di confronto, ospitando la proiezione del documentario vincitore dell’Oscar 2025 come Miglior Documentario europeo: “No Other Land”. Il docufilm, girato tra il 2019 e il 2023, è il frutto del lavoro collettivo di un gruppo di registi israeliani e palestinesi: una collaborazione senza precedenti, che ha dato vita a un'opera potente e necessaria, capace di raccontare dal vivo – e dall’interno – la resistenza nonviolenta delle comunità palestinesi di Masafer Yatta, in Cisgiordania, minacciate da espulsione e demolizioni forzate.

Il documentario ha vinto numerosi premi internazionali, tra cui il Panorama Audience Award e il Premio per il miglior documentario al Festival di Berlino, ed è stato celebrato in tutto il mondo per il suo valore etico e politico. Nonostante questo, non è stato ancora distribuito in realtà come gli Stati Uniti, segno della sua forza dirompente nel contesto globale. Il racconto si snoda tra demolizioni, tensioni quotidiane, violenze documentate in tempo reale e un'amicizia profonda tra il giovane attivista palestinese Basel Adra e il giornalista israeliano Yuval Abraham, entrambi co-autori e protagonisti del film.

Dopo la proiezione, seguirà uno spazio aperto al dialogo con Pietro Mariani Cerati, vicepresidente dell’Associazione Amici di Nevé Shalom – Wāhāat as-Salām, il villaggio israelo-palestinese fondato per l’educazione alla pace e alla convivenza. La serata rappresenta non solo un’occasione per vedere un film coraggioso, premiato e toccante, ma anche un’opportunità per ascoltare testimonianze dirette, discutere, riflettere. L’ingresso è gratuito, si consiglia la massima puntualità.

