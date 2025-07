Nominati i nuovi direttori generali della Regione Emilia-Romagna

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

Al termine di una procedura di selezione aperta per la definizione dell'elenco dei direttori generali cui attingere, la Giunta regionale guidata dal presidente Michele de Pascale ha nominato i nuovi direttori generali della Regione Emilia-Romagna. Gli incarichi avranno la durata dell’intera legislatura. Posto che alla Direzione Generale Politiche Finanziarie era già stato prorogato fino a ottobre l’attuale direttore, Onelio Pignatti, mentre alla Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare era già stato nominato Lorenzo Broccoli, queste sono le nuove nomine:

-Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni: Manuela Lucia Mei (attualmente segretaria generale della Provincia e del Comune di Forlì-Cesena);

-Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca: Silvia Lorenzini (attualmente direttrice di Agrea);

-Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese: Roberto Ricci Mingani (attualmente capo settore Attività produttive della Regione);

-Direzione generale Cura del territorio e dell'ambiente: Cleto Carlini (attualmente capo area Infrastrutture Mobilità del Comune di Bologna);

Per quanto riguarda le Agenzie, a fronte delle riconferme di Sabrina Amerio alla Direzione Agenzia per lo Sviluppo dei mercati telematici (Intercent-ER) e Paolo Iannini alla Direzione Agenzia regionale per il lavoro (ARLAV), queste sono le nuove nomine:

-Agenzia per la Sicurezza territoriale e Protezione civile: Massimo Camprini (attualmente Area Infrastrutture Civili del Comune di Ravenna);

-Arpae - Agenzia Prevenzione Ambiente Energia Emilia-Romagna: Paolo Ferrecchi (direttore generale uscente Cura del territorio e dell'ambiente della Regione).

Infine, alla Direzione Agenzia regionale per le ricostruzioni viene prorogato Davide Parisi, mentre alla Direzione Azienda regionale per il diritto agli studi superiori (ER.GO) la guida è affidata a interim a Roberto Ricci Mingani. La direzione di AGREA, l’Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura, viene affidata a interim a Silvia Lorenzini.

“Abbiamo individuato profili di altissima qualità per la guida della macchina regionale: professionalità che ci garantiranno di poter affrontare quelle sfide difficili e importanti che abbiamo davanti, decisive per il futuro dell’Emilia-Romagna - spiega de Pascale-. Ci hanno guidato nella scelta tre principi: l'individuazione di valide professionalità che provengono dai Comuni - e quindi dai territori - insieme alla valorizzazione di percorsi di crescita interni alla Regione, e quello della rotazione interna dopo dieci anni nello stesso ruolo. Ci tengo- conclude il presidente- a ringraziare i direttori uscenti per l’ottimo lavoro e il contributo che hanno garantito in questi anni all’Emilia-Romagna di essere ai vertici nazionali ed europei praticamente in tutti gli indicatori di qualità amministrativa e a portare il mio in bocca al lupo ai nuovi”.

