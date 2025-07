Nonantola, automobilista investe 12enne in monopattino e fugge

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

NONANTOLA - Un'automobilista ha investito un ragazzo di 12 anni che si trovava a bordo di un monopattino elettrico e poi è fuggito senza fermarsi a prestare soccorso. E' accaduto nei giorni scorsi a Nonantola, all'incrocio tra via Andrea della Cappellina e via Walter Tabacchi, come racconta la madre del ragazzo alla "Gazzetta di Modena". E' accaduto intorno alle 16.30 e il 12enne, a bordo del monopattino, si trovava sulla ciclabile e stava per attraversare la strada quando è avvenuto lo scontro con l'auto. Il ragazzo è finito a terra, ma fortunatamente non ha riportato ferite di gravi entità: nonostante il 12enne sia stata sbalzato sull'asfalto, però, il conducente dell'auto non si è fermato, ma, anzi, è ripartito a tutta velocità con lo scopo di allontanarsi dal luogo dell'incidente.

