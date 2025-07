Pd Carpi su revoca della cittadinanza onoraria a Mussolini: “Una riaffermazione dei valori su cui si fonda la nostra Repubblica”

CARPI - Pubblichiamo la nota del Pd di Carpi sulla revoca della cittadinanza onoraria a Mussolini.

Nella seduta del Consiglio comunale del 10 luglio si è discusso della mozione, presentata dal consigliere di Forza Italia Michele De Rosa, per avviare il percorso che porterà alla revoca della cittadinanza onoraria a Benito Mussolini.



Una proposta che coglie un’intenzione che come Partito Democratico condividiamo e sosteniamo da tempo con convinzione. Ovvero che l'antifascismo, l'affermazione dei valori democratici vanno ben oltre le appartenenze politiche e devono parlare a tutti i componenti di un consesso che si riconosce nella libertà e nella Repubblica. Il percorso per rimuovere questa benemerenza era stato avviato già nel 2022, su impulso del nostro gruppo e sappiamo bene che si tratta di un gesto simbolico. Ma la politica, e soprattutto le istituzioni, hanno bisogno anche di simboli che parlino al presente. C’è chi sostiene che ci siano cose più importanti di cui occuparsi, facendo esercizio di benaltrismo, ma non è eludendo gesti di chiarezza storica e valoriale che si rafforza la fiducia nelle istituzioni. Anzi: riaffermare, anche oggi, che Mussolini non merita alcun onore da parte della città di Carpi è un atto utile, opportuno e doveroso.

Non si tratta di riscrivere la storia, ma di leggerla per quella che è: la cittadinanza fu conferita nel 1924 da un consiglio interamente composto da fascisti, in un clima di violenze e intimidazioni. Non fu una scelta libera di un’assemblea rappresentativa, ma l’imposizione di un regime autoritario. È anche per questo che revocarla oggi significa restituire dignità a questa istituzione, che oggi rappresentiamo. Non è cultura della cancellazione, ma una riaffermazione consapevole dei valori su cui si fonda la nostra Repubblica. In una Europa attraversata da nazionalismi, rigurgiti autoritari e tentazioni illiberali, non è privo di significato fare i conti con il nostro passato, quello che ci ha toccato più da vicino e che, tragicamente, è stato poi modello per altri in Europa e nel mondo. Cominciamo dalla nostra storia, quella che ci tocca anche da vicino come cittadini carpigiani, perché tante sono le tracce di quel passato nella nostra comunità.



Abbiamo quindi votato convintamente a favore di questa mozione, un primo passo in vista di un voto in Consiglio Comunale che ci vedrà sicuri e consapevoli di questa azione. Vedremo se sarà ancora l'occasione, per altri, di non scegliere o peggio scegliere di non scegliere.