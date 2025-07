Radio Bruno Estate, a Modena vietati vetro, lattine e spray al peperoncino

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

MODENA - In occasione delle manifestazioni musicali del Radio Bruno Estate, in programma giovedì 10 e venerdì 11 luglio in piazza Roma, a Modena, ai pubblici esercizi, agli esercizi commerciali e ai circoli del centro storico è vietata la vendita, somministrazione o cessione a titolo gratuito, per asporto, di bevande in contenitori di vetro o lattine. Chi circola nell’area, inoltre, non può portare con sé contenitori di vetro, lattine, oltre a materiale pirotecnico (mortaretti, petardi o altro) e strumenti di autodifesa offensivi, come ad esempio lo spray al peperoncino. Lo ha definito l’Amministrazione comunale, attraverso un’ordinanza a firma del sindaco Massimo Mezzetti, a garanzia dello svolgimento in sicurezza delle manifestazioni.

La misura, che sarà attiva dalle 17 di giovedì 10 luglio alle 3 di venerdì 11 luglio e dalle 17 di venerdì 11 luglio alle 3 di sabato 12 luglio, interviene nell’area del centro storico delimitata dalle vie: Martiri della Libertà, Rimembranze, Vittorio Veneto, piazzale Aldo Moro, Berengario, Monte Kosica, Crispi, piazzale Natale Bruni, Caduti in Guerra e largo Garibaldi.

Per il mancato rispetto delle prescrizioni, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie, che per i cittadini vanno da 50 a 300 euro, oltre al sequestro amministrativo del materiale vietato, in linea con il Regolamento di Polizia urbana e con le normative di riferimento.

In occasione del doppio evento sono previste sospensioni della circolazione, divieti di sosta e temporanei doppi sensi di circolazione. In particolare, viene sospesa la circolazione nell’area attorno a piazza Roma e in via Emilia centro, con il posizionamento di panettoni in cemento dalle 7 di giovedì 10 alle 2 di sabato 12 luglio, in modo da impedire il transito veicolare, fatta eccezione per veicoli di soccorso, polizia e diretti ai passi carrabili. Anche il trasporto pubblico locale viene deviato su altri percorsi (per informazioni www.setaweb.it).

