San Felice, cede il cric: 38enne ferito mentre lavora sotto alla propria auto

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

SAN FELICE SUL PANARO - Un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi di quelle effettivamente verificatesi è avvenuto mercoledì sera a Dogaro, frazione di San Felice sul Panaro. Un uomo di 38 anni, come riporta la "Gazzetta di Modena", era al lavoro sotto alla propria auto, quando, per ragioni ancora in corso di accertamento, il cric ha improvvisamente ceduto: l'uomo si è, quindi, trovato schiacciato dal mezzo.

Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118 e inizialmente era stato mobilitato anche l'elisoccorso: il 38enne è stato aiutato a liberarsi e, in seguito, stabilizzato. Le sue condizioni fortunatamente non erano gravi, per cui non è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso. L'uomo è stato comunque accompagnato in ospedale, da cui è stato, però, dimesso poche ore dopo: per lui, nonostante il grande spavento, solo qualche ferita di lieve entità.

LEGGI ANCHE: