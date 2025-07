Si allontana da casa mentre la madre sta facendo la doccia, ritrovato bimbo di cinque anni

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

BONDENO - Ha voluto recarsi personalmente presso la caserma dei Carabinieri di Bondeno il sindaco, Simone Saletti, per incontrare e ringraziare chi nei giorni scorsi ha trovato e riportato a casa il bambino di cinque anni allontanatosi autonomamente da casa.

«Il plauso a nome della comunità va a Sabrina Massari per aver riconosciuto immediatamente la potenziale gravità della situazione, ai Carabinieri di Bondeno nella persona del Maresciallo Antonio Ombra per il tempestivo intervento e per aver rintracciato la famiglia del piccolo, e alle persone fermatesi sul posto per dare una mano – è stato il commento del sindaco Saletti durante la visita alla caserma –. Il bambino, fortunatamente, nei suoi spostamenti è sempre rimasto sui percorsi protetti della zona, ma chiaramente vista la giovanissima età gli sarebbe bastato un gesto improvviso per mettersi in pericolo. L’intervento di queste persone e dei militari dell’Arma è quindi stato provvidenziale e ha dimostrato grande senso civico in particolare da parte della signora Massari che per prima si è fermata a prestare soccorso».

La vicenda, una volta risoltasi per il meglio, è stata chiarita in poco tempo: una giovane madre recentemente trasferitasi a Bondeno si è concessa una breve pausa per una doccia, e in quel lasso di tempo il piccolo è uscito di casa dirigendosi verso il vicino supermercato, probabilmente con l’intenzione di “acquistare” qualche prodotto a lui molto gradito. Giunto in prossimità del supermercato in questione, Sabrina Massari – dipendente dell’esercizio commerciale a fine turno, nonché moglie di un Carabiniere in servizio presso la stazione CC AM di Poggio Renatico – ha immediatamente valutato la gravità della situazione e ha preso in custodia il bambino chiamando il 112. Dopo alcuni minuti di ricerche i militari sono riusciti a risalire all’abitazione del piccolo, contattando i famigliari evidentemente preoccupati e già alla ricerca del figlio.

«Tutto è bene quel che finisce bene – chiosa Saletti –, ma ancora una volta abbiamo visto quanto sia importante il senso civico individuale e, conseguentemente, quanto sia determinante affidarsi al supporto delle nostre Forze dell’Ordine, molto preparate e in grado di attuare con tempestività ed efficacia tutte le procedure del caso. Ancora grazie all’Arma, a Sabrina Massari e a tutti gli intervenuti».

LEGGI ANCHE: