Sport e alimentazione in estate, evitare le ore più calde e idratarsi con costanza: i consigli dell’Ausl

Siamo in piena estate, le temperature si fanno sentire, ma per migliaia di persone rinunciare alla pratica sportiva è impossibile. Con l’afa e il termometro da record, però, è necessario rispettare alcuni accorgimenti per prevenire i colpi di calore. Altrettanto importante in questo periodo, anche per i non sportivi, è seguire un’alimentazione corretta, che permetta al proprio fisico di affrontare senza contraccolpi le lunghe giornate estive. La Medicina dello Sport dell’Azienda USL di Modena, diretta dal dottor Gustavo Savino, indica così alcuni suggerimenti per non rinunciare al movimento, nonostante le temperature elevate:

- Evitare le ore più calde per praticare sport.

- Idratarsi e mangiare molta frutta e verdura.

- Rispettare i tempi della digestione (fare attività almeno dopo 3 ore dal pasto).

- Non fare attività dopo molte ore di digiuno.

- Indossare sempre una maglia di cotone ed evitare di svolgere attività a torace scoperto per favorire l'assorbimento del sudore da parte di un tessuto.

- Portare sempre con sé acqua con eventuale aggiunta di sali minerali.

- Rispettare i tempi di riposo muscolare.

In generale, se durante i mesi invernali e primaverili si è adottato uno stile di vita prevalentemente sedentario, il rischio di farsi male può prevalere sul desiderio di divertirsi. Per questo è giusto chiedere consiglio al proprio medico prima di prepararsi ad un drastico cambio del proprio stile di vita. E' giusto trovare una motivazione per interrompere la sedentarietà, ma altrettanto giusto è interromperla gradualmente senza sottoporsi nell'immediato ad un impegno muscolare e cardiovascolare eccessivi. Si potrà nelle varie situazioni, e previa indicazione del Medico di Medicina Generale, anche rivolgersi ad un esperto presso il Servizio di Medicina dello Sport per capire quale iter seguire per un controllo adeguato in previsione dell'inizio di una pratica sportiva già dalle prossime settimane o semplicemente di una attività motoria continuativa a livello amatoriale: si potranno ricevere consigli su alimentazione e corretto impiego di integratori oppure, in caso di terapie farmacologiche, come conciliare la propria pratica sportiva con l'assunzione di farmaci. Per un primo contatto con la Medicina dello Sport è possibile scrivere alla mail [email protected] Accanto ai consigli sullo sport, è fondamentale anche un’alimentazione sana ed equilibrata. Come sottolinea il Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN) dell’Azienda USL di Modena “le indicazioni valide tutti i giorni sono ancor più da seguire quando le temperature sono elevate.

Ecco i consigli specifici per l'estate:

- Idratazione:

Bere molta acqua è fondamentale, soprattutto durante le giornate calde.

- Frutta e verdura:

Scegliere frutta e verdura di stagione, ricche di vitamine e sali minerali, che aiutano a reintegrare le perdite dovute al sudore.

- Alimenti leggeri:

Preferire pasti leggeri, come insalate, piatti freddi a base di cereali integrali, legumi e verdure, e pesce.

- Carni magre:

Se si consumano carni, scegliere tagli magri e limitare il consumo di carni stagionate.

- Attenzione ai grassi:

Limitare l'uso di grassi saturi e scegliere oli vegetali, come l'olio extravergine d'oliva.

- Poco sale:

Ridurre il consumo di sale per prevenire la ritenzione idrica e altri problemi legati all'eccessivo apporto di sodio.

- Dolci con moderazione:

Ridurre il consumo di dolci e bevande zuccherate, che possono contribuire ad aumentare la sete e la disidratazione.

- Sicurezza alimentare:

Prestare attenzione alla corretta conservazione degli alimenti, soprattutto quelli deperibili.

- Variare l'alimentazione:

Assicurarsi di consumare una varietà di alimenti per garantire un adeguato apporto di tutti i nutrienti necessari.