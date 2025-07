Telefonata dal presunto servizio clienti della banca che chiede la conferma di un’operazione: attenzione alla truffa

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

Ennesima truffa segnalata in questi giorni anche in provincia di Modena. Si tratta di un tentativo di raggiro che avviene tramite un contatto telefonico: si viene chiamati al telefono da un numero fisso con prefisso di Modena (059) e la persona che effettua la telefonata si presenta come facente parte del servizio clienti anti-truffa della banca in cui presumibilmente chi riceve la telefonata ha il conto aperto.

Inizia, poi, un racconto in cui viene detto che dal proprio conto è stato emesso un bonifico con importo pari a 7.500 euro, motivo per il quale si richiede una conferma dell’operazione, essendo la somma del bonifico molto alta ed il presunto destinatario ‘sospetto.

Si tratta di una truffa, che in questi giorni è già stata segnalata ai Carabinieri da alcuni cittadini: naturalmente non bisogna assolutamente eseguire quanto richiesto nel corso della telefonata nè tantomeno fornire informazioni in merito al proprio conto o alle proprie carte di credito, ma, al contrario, è necessario segnalare alle forze dell'ordine questo tipo di tentato raggiro.

